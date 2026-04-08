A Montecarlo, l’erede di un noto imprenditore italiano è stato visto alla guida di una Ferrari F80, un'auto del valore di circa 3,6 milioni di euro. La vettura, che si distingue per il suo design e le sue prestazioni, è stata fotografata mentre transitava nel centro della città. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali, né dettagli sulle motivazioni dell’uso del veicolo.

Leonardo Maria Del Vecchio è apparso a Montecarlo al volante della nuova Ferrari F80, un veicolo dal valore di 3,6 milioni di euro. L’erede di Luxottica ha fatto il suo ingresso nel Principato con l’hypercar consegnata solo pochi giorni fa. Il rosso acceso dell’auto ha catturato l’attenzione tra le strade monegasche, dove il veicolo è stato parcheggiato proprio accanto al No Rush. Si tratta del nuovo yacht di 72 metri, disegnato da Giorgio Armani e stimato in circa 155 milioni di euro. L’operazione di immagine si inserisce in un contesto di estremo lusso, dove la visibilità è massima e le regole locali, come l’obbligo delle cinture o la presenza di autovelox, risultano meno stringenti rispetto ad altri contesti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lusso estremo a Montecarlo: l’erede Del Vecchio sfreccia con la F80

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