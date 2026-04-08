Lungarno polemica su lavori e imbiancatura | Sembra un battiscopa Giani difende l' opera ma sul colore apre al confronto FOTO

Da firenzetoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime settimane si sono susseguite discussioni riguardo ai lavori di rifacimento delle spallette dell'Arno sul Lungarno Acciaiuoli. Le operazioni hanno previsto la copertura delle pietre a vista con una vernice chiara, suscitando commenti sulla somiglianza con un battiscopa. Il presidente della regione ha difeso l'intervento, pur aprendo a un confronto sul colore utilizzato. La questione ha attirato l'attenzione di residenti e visitatori.

È polemica sui lavori di rifacimento delle spallette dell'Arno, in particolare sul Lungarno Acciaiuoli, con la copertura delle vecchie pietre a vista con una mano di vernice chiara."Dopo il Cubo nero all'ex teatro comunale, ora il muro bianco sotto il lungarno. Chi ha fatto i lavori? A Palazzo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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