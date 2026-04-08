Lungarno polemica su lavori e imbiancatura | Sembra un battiscopa Giani difende l' opera ma sul colore apre al confronto FOTO

Nelle ultime settimane si sono susseguite discussioni riguardo ai lavori di rifacimento delle spallette dell'Arno sul Lungarno Acciaiuoli. Le operazioni hanno previsto la copertura delle pietre a vista con una vernice chiara, suscitando commenti sulla somiglianza con un battiscopa. Il presidente della regione ha difeso l'intervento, pur aprendo a un confronto sul colore utilizzato. La questione ha attirato l'attenzione di residenti e visitatori.

È polemica sui lavori di rifacimento delle spallette dell'Arno, in particolare sul Lungarno Acciaiuoli, con la copertura delle vecchie pietre a vista con una mano di vernice chiara."Dopo il Cubo nero all'ex teatro comunale, ora il muro bianco sotto il lungarno. Chi ha fatto i lavori? A Palazzo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Giani difende Migliavacca: "Sbagliato attaccarlo. Gesto simbolo di tolleranza, dialogo e confronto"Le parole di solidarietà del presidente della Regione Toscana nei confronti del vescovo della diocesi aretina, criticato sui social per aver... Proseguono i lavori di Publiacqua su Lungarno SerristoriFirenze, 26 gennaio 2026 – Proseguono i lavori per il rinnovo della rete idrica su lungarno Serristori, a cura di Publiacqua. Firenze, bufera per l’intonaco sulle nuove spallette di Lungarno Acciaiuoli (però c’era anche prima)Dopo i lavori l’opposizione va all’attacco. Però non è una novità. Il ripristino «tale e quale» ha evidenziato una bruttura del passato. Lo stesso è avvenuto sul lungarno Corsini ... corrierefiorentino.corriere.it Stella: 'Un muro bianco su lungarno Acciaiuoli'Il consigliere regionale di Forza Italia: Non bastava il 'cubo nero'?Ripristinare subito le pietre a vista ... nove.firenze.it