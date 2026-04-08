L’ultimo viaggio di Marianna Rega | il dolore di una comunità

Nelle piccole comunità del Sud, quando si verifica una perdita così significativa, il dolore si diffonde rapidamente tra i residenti, trovando espressione nelle strade, nelle chiese e negli sguardi di chi assiste senza parole. In questi momenti, il lutto si trasforma da esperienza individuale in un evento condiviso, coinvolgendo l’intera collettività e lasciando tracce profonde nelle sue tradizioni e nel suo patrimonio emotivo.

QUINDICI – C'è un momento, nelle piccole comunità del Sud, in cui il dolore smette di essere privato e diventa collettivo, quasi ancestrale: appartiene alle pietre delle chiese, alle voci che si rincorrono tra i vicoli, agli occhi di chi non ha parole ma è venuto lo stesso, perché non poteva fare. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Il dolore di una comunità intera, l’ultimo abbraccio a Verdi: “Perdiamo un grande uomo”Santa Fiora (Grosseto), 31 marzo 2026 – La piazza dell’Arcipretura gremita ha dato l’ultimo saluto a Renzo Verdi. Studente di San Vito Chietino morto durante un viaggio a Madrid: il dolore di un'intera comunitàAntonio Di Giovanni, 22 anni, si sarebbe sentito male durante una breve vacanza in Spagna dove si trovava con il fratello e il cugino Un dolore...