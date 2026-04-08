L'ultimo gesto rivoluzionario di Kate Middleton riguarda le unghie
Recentemente si è diffusa una notizia curiosa riguardante la duchessa di Cambridge, nota per il suo stile sobrio e classico. Si parla di un cambiamento nel suo modo di prendersi cura delle unghie, con una particolare attenzione alle manicure perlescenti. Questa tendenza, che in passato poteva sembrare poco adatta a un’immagine formale, sembra aver conquistato anche lei, portando molte a riflettere sulle proprie preferenze di bellezza.
Se non amate le unghie perlate, osservatele bene e poi, forse, ripensateci. Dovete sapere che la tendenza delle manicure perlescenti è l’unica che ha fatto capitolare anche Kate Middleton. Sì, l’evento è passato un po’ in sordina ma ora è venuto allo scoperto. Grazie anche ad Hello!. La principessa del Galles si è concessa di recente il passaggio di uno smalto speciale sulle unghie. Un gesto piuttosto raro e rivoluzionario per lei. Kate Middleton ha fatto un gesto rivoluzionario (per le sue unghie). Kate Middleton è famosa per aver anticipato senza dubbio una delle tendenze unghie contemporanee: le unghie senza smalto. La necessità di una manicure libera non solo dal colore ma anche da un passaggio di una lacca trasparente è sempre stata in primo piano per la principessa del Galles. 🔗 Leggi su Amica.it
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