Lukaku si allena ad Anversa da solo tra polemiche e possibili sanzioni | il Napoli non sa quando tornerà

Romelu Lukaku si sta allenando da solo presso il centro sportivo di Anversa, proseguendo il percorso di riabilitazione in Belgio. La sua presenza in questa fase ha suscitato polemiche e suscita ancora incertezza sulle eventuali sanzioni. Il club di appartenenza non ha comunicato ancora quando il calciatore potrà tornare ad allenarsi con la squadra. La situazione resta sotto osservazione mentre il giocatore si concentra sulla riabilitazione.

Romelu Lukaku continua la riabilitazione in Belgio e si allena da solo al centro sportivo dell’Anversa. Il Napoli non approva la gestione del recupero e attende il ritorno del giocatore tra malumori e possibili conseguenze. 🔗 Leggi su Fanpage.it Lukaku si allena ad Anversa da solo tra polemiche e sanzioni: il Napoli non sa ancora quando torneràRomelu Lukaku continua la riabilitazione in Belgio e si allena da solo al centro sportivo dell’Anversa. Leggi anche: Lukaku non si allena, il Napoli potrebbe metterlo fuori rosa #Lukaku non trattiene l’emozione dopo #VeronaNapoli #DAZN #SerieA Temi più discussi: Napoli, scoppia il caso Lukaku: non si presenta all’allenamento, forse fuori rosa; Lukaku-Napoli, scontro totale: lui non torna e il club replica così. Intanto la Juve…; De Bruyne: Caso Lukaku-Napoli? Lo risolveranno insieme. C'erano delle divergenze sul recupero: non è l'ideale questa situazione; Napoli, Lukaku assente alla ripresa degli allenamenti: si aspettano ora eventuali provvedimenti del... Lukaku al centro sportivo dell'Anversa. Un segnale incoraggiante per il NapoliIl centravanti belga Romelu Lukaku è apparso al centro sportivo dell'Anversa per svolgere una seduta di allenamento individuale con il pallone. areanapoli.it Napoli, Lukaku avrebbe scelto di continuare le cure ad Anversa: club infuriato!Romelu Lukaku era atteso a Castel Volturno per allenarsi con il Napoli, ma invece è rimasto in Belgio. Una scelta ... ilnapolionline.com A Palazzo Ducale, da non perdere! Ci siete già andati La mostra "Van Dyck. L'Europeo. Il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra" si tiene a Palazzo Ducale di Genova dal 20 marzo al 19 luglio 2026. L'esposizione presenta circa 60 opere, inclusi - facebook.com facebook Pronti per la 110ª edizione della Ronde Si parte da Anversa e si arriva a Oudenaarde dopo 278 chilometri, segnati da 16 celebri muri e 6 settori di pavè. Ecco il percorso della gara maschile Domenica 5 aprile, in dirett x.com