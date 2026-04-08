Lugo Run per il memorial Guerrini un trofeo in mosaico realizzato dal laboratorio Annafietta

A meno di un mese dalla data della prossima edizione della LugoRun, prevista per il 3 maggio 2026, si conosce già il trofeo che riceverà il vincitore assoluto della gara. Il riconoscimento è un trofeo in mosaico, realizzato dal laboratorio Annafietta, e sarà consegnato ai partecipanti che si aggiudicheranno la corsa nel centro storico, tra le strade e le piazze di Lugo.

A meno di un mese dal 3 maggio, giorno nel quale il centro storico, le strade e le piazze di Lugo si animeranno con l’edizione 2026 della LugoRun, è ufficiale anche il trofeo che verrà assegnato al vincitore assoluto della gara.Come già accaduto nelle precedenti quattro edizioni, il memorial. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it ’Cloud Dancer’, nuova mostra nel laboratorio AnnafiettaIl laboratorio di Annafietta accoglie nel centro di Ravenna una nuova mostra temporanea che trasforma il mosaico in racconto. La porta sul mare: un maxi-mosaico. Sarà realizzato dal collettivo CaCO3, occuperà una parete del terminalLa grande opera di mosaico destinata al terminal crociere di Porto Corsini verrà realizzata dal collettivo di mosaicisti CaCO3, composto da Aniko... Argomenti più discussi: Ravenna-Lugo - Domenica 3 Maggio la festa del territorio con LUGORUN 2026; Ravenna-Lugo - LugoRun 2026, un'opera in mosaico di Annafietta per il Memorial Guerrini; Buona Pasqua a tutti dalla Uisp Ravenna-Lugo; Ravenna-Lugo - Domenica 12 la Maratona del Lamone a Russi, con Vivicittà Uisp. Un’opera in mosaico di Annafietta come trofeo di LugoRun 2026 per il Memorial Adriano GuerriniA poco più di 20 giorni dal 3 maggio, giorno nel quale il centro storico, le strade, le piazze e le aree verdi di Lugo si animeranno con l’edizione 2026 di LugoRun, è ufficiale anche il trofeo che ver ... ravennawebtv.it LE T-SHIRT UFFICIALI DI LUGORUN 2026 CON L'OMAGGIO ALLA PORTA DI SAN BARTOLOMEO E "ONE CITY. ONE RUN" A 40 giorni dall'evento, sono state ufficializzate poche ore fa le t-shirt di LugoRun 2026, suddivise per colori e pronte per essere un u - facebook.com facebook