Luca Forlani l’allenatore-artista | Spal nel mio cuore ma zero sconti

Tra pochi giorni, il team di Luca Forlani si prepara a sfidare la Spal in casa, seguito dalla trasferta contro il Mezzolara. Forlani, allenatore che si definisce anche artista, ha dichiarato di avere un legame speciale con la squadra di origine, ma ha ribadito che non farà sconti durante le partite. La sequenza di incontri rappresenta un momento importante nel calendario della squadra, attesa da queste sfide.

Nel giro di una settimana, il Mesola affronterà prima la Spal in casa e poi il Mezzolara in trasferta. Il fanalino di coda, già retrocesso ma determinato a onorare il campionato fino alla fine, potrebbe quindi diventare l’arbitro della corsa per il primo posto. Un ruolo che stuzzica Luca Forlani (sotto), tecnico dei castellani ma ferrarese purosangue che non vede l’ora di mettersi alla prova contro la squadra della sua città, per la quale ha sempre fatto il tifo. "Lo dico chiaramente: non abbiamo intenzione di regalare punti a nessuno, a prescindere dal fatto che purtroppo siamo già retrocessi – assicura mister Forlani –. Daremo il massimo sia contro la Spal che col Mezzolara, perché teniamo molto alla regolarità del campionato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Luca Forlani, l’allenatore-artista: "Spal nel mio cuore, ma zero sconti" Leggi anche: La Spal ha un cuore. Ma ora sangue freddo Leggi anche: Luca Argentero diventa pilota: «Ho messo da parte il camice, ma ?Doc? mi ha fatto entrare nel cuore delle persone»