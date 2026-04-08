Ricercatori canadesi stanno sviluppando un nuovo metodo per combattere il cancro, impiegando batteri geneticamente modificati. Questi batteri sono stati programmati per attaccare direttamente le cellule tumorali, con l’obiettivo di ridurre le dimensioni dei tumori dall’interno del corpo. La ricerca si concentra sulla possibilità di utilizzare questo approccio come alternativa o complemento ai trattamenti tradizionali, senza ancora prevedere applicazioni cliniche immediate.

Secondo i ricercatori dell’Università canadese di Waterloo potrebbe esserci un nuovo modo di curare il cancro: usare dei batteri appositamente programmati per combattere e “divorare” il tumore dall’interno. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Acs Synthetic Biology, e seppur nelle fasi iniziali rappresenta una grande novità per il futuro della ricerca. I ricercatori hanno messo a punto dei batteri geneticamente modificati, appartenenti alla specie Clostridrium sporogenes, che si trova solitamente sul suolo. Lo studio spiega che questi batteri potrebbero attaccare i tumori. Questo perché la parte centrale dei tumori solidi è un... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lotta al cancro: dei batteri saranno programmati per divorare i tumori dall’interno

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Dei ricercatori canadesi stanno mettendo a punto un nuovo sistema, utilizzando un batterio geneticamente modificatoDei ricercatori stanno mettendo a punto un sistema, utilizzando un batterio geneticamente modificato, programmato per divorare il cancro dall'interno. gazzetta.it

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