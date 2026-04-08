Un'orsa marsicana ha concluso il suo periodo di letargo, per poi tornare a riposare. Nel frattempo, il cucciolo della stessa specie sta per affrontare una fase di grande vulnerabilità, che richiede attenzione e cura. La ripresa dell'attività dell'orsa e i movimenti del piccolo sono stati osservati in una zona protetta, dove vengono monitorati i comportamenti degli animali selvatici.

Le impronte scovate sulla neve fresca non lasciano dubbi, si è svegliata ed è pronta a godersi la bella stagione. Nina, però, deve aver pensato non aver dormito abbastanza e, complice il clima ancora un po’ rigido, ha deciso di tornare a schiacciare un altro pisolino in attesa dell’arrivo del caldo. Trovata lo scorso maggio mentre girovagava da sola nella zona di Pizzone, piccolo comune in provincia di Isernia sul versante molisano del Parco, Nina era stata subito sorvegliata a distanza per valutare le sue condizioni di salute e per accertare l’eventuale presenza della madre. La cucciola aveva solo pochi mesi e, appurato lo stato di solitudine, si era deciso per la sua sicurezza di ricoverarla in una struttura protetta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'orsa Nina si è svegliata dal letargo (e poi è tornata a dormire!)

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Crans-Montana, i genitori delle vittime commentano la scarcerazione di Moretti. Elsa si è svegliata dal comaCrans-Montana, tra rabbia e speranza: i genitori non si arrendono dopo la scarcerazione di Moretti.

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Il risveglio dell’orsetta Nina, le prime orme nella neveNina è sveglia e sente la primavera. Individuate nel PNALM le prime tracce dell'orsetta marsicana rilasciata in natura a dicembre. montagna.tv

A gentile richiesta PEPERONI AMMOLLICATI provateli una volta e NON potrete più farne a meno, sono DIVINI! La ricetta è Qui https://dolcipassioni.net/ricetta/peperoni-ammolicati-della-nina - facebook.com facebook

Il pensiero dei tifosi del Modena per la piccola Nina, nipote del presidente Carlo Rivetti e figlia del vicepresidente Silvio Rivetti, scomparsa prematuramente a soli 10 anni x.com