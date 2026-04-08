Lorenzo Musetti | Mi manca sicurezza una batosta contro Djokovic Ho punti in scadenza…

Lorenzo Musetti ha perso al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo contro il monegasco Valentin Vacherot, chiudendo anzitempo la sua partecipazione sulla terra rossa del Principato. La sconfitta segue una recente battuta d’arresto contro Novak Djokovic, e il tennista ha dichiarato di sentire mancanza di sicurezza nel suo gioco, inoltre ha punti in scadenza nel ranking. La prestazione del 2023 si è rivelata più complicata rispetto allo scorso anno, quando aveva raggiunto la finale nel torneo di Montecarlo.

Lorenzo Musetti è stato sconfitto dal monegasco Valentin Vacherot al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo e ha così chiuso prematuramente la propria avventura sulla terra rossa del Principato, dove lo scorso anno raggiunse la finale. Il numero 5 del mondo (ma da lunedì sarà o nono o decimo) ha analizzato la propria prestazione in conferenza stampa: “ Non riuscivo bene a sporcare la palla, a farla saltare, la dinamica di gioco che cercavo e che mi contraddistingue. Ma alla fine questa condizioni c’erano anche per lui. Non sono riuscito a prendere l’iniziativa e comandare lo scambio come a me piace fare. Lui è stato più bravo ad approfittare delle mie mancanze e a giocare un ottimo match “. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Si conclude all’esordio il percorso di Lorenzo Musetti a Monte-Carlo. Il finalista della passata edizione è stato eliminato da Valentin Vacherot 7-6, 7-5 al termine di un incontro molto lottato. Esce di scena al secondo turno anche Flavio Cobolli, sconfitto 6-3, 6-3 - facebook.com facebook

MUSETTI OUT A MONTE CARLO Dopo quella di Cobolli arriva un'altra delusione a Monte Carlo per gli azzurri: Lorenzo Musetti si fa battere da Vacherot per 7-6 7-5. Musetti ha avuto un setpoint nel tiebreak del primo set che avrebbe potuto cambiare la part x.com