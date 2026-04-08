Negli Stati Uniti si intensifica la tensione politica riguardo all’ex presidente, con discussioni aperte sulla possibilità di usare il 25° emendamento per rimuoverlo dalla carica. La questione si inserisce in un contesto di scontri tra le principali forze politiche, mentre si moltiplicano le prese di posizione su eventuali azioni legali e procedure istituzionali. La situazione si sviluppa mentre si moltiplicano le critiche e le preoccupazioni sulla stabilità del quadro politico.

Negli Stati Uniti cresce la tensione politica attorno a Donald Trump come mai prima d’ora. Le dichiarazioni del tycoon, che minacciava la civiltà iraniana con parole drammatiche – “morirà stanotte” senza un accordo entro la scadenza delle 20 locali – hanno fatto scattare un allarme senza precedenti, spingendo decine di parlamentari democratici a invocare strumenti straordinari per fermarlo. Il 25° emendamento, previsto per il trasferimento temporaneo dei poteri al vicepresidente in caso di incapacità del presidente, è tornato al centro del dibattito politico. Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley, Rashida Tlaib, Ro Khanna e il senatore Ed Markey, tra gli altri, hanno chiesto apertamente la rimozione di Trump dall’incarico. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - L’ora più buia: la crisi Trump e la tentazione del 25° emendamento

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Gli Stati Uniti in Iran hanno raggiunto "tutto ciò che volevamo ottenere sul piano militare" e si è trattato di "una vittoria totale da quel punto di vista e da ogni altro punto di vista". Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, parlando con l'emittente britannica - facebook.com facebook

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