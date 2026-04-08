L’ambasciatore Castellaneta ha commentato il momento attuale della Difesa italiana, sottolineando come si tratti di un'occasione decisiva. Le sue parole si sono concentrate sulla situazione strategica e sulle sfide imminenti, senza entrare in dettagli specifici. La riflessione si inserisce in un quadro più ampio di analisi sulla posizione del paese in ambito internazionale e sulle possibili scelte future. L’intervento si inserisce in un dibattito più ampio sulla sicurezza nazionale e le sue implicazioni.

« A las cinco de la tarde ». L’ora sospesa e fatale evocata da Federico García Lorca nella sua celebre elegia è sembrata tornare, simbolicamente, anche nel nostro presente: la scorsa notte il mondo è rimasto con il fiato sospeso in attesa della scadenza dell’ultimatum all’Iran imposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Eppure, lo scenario di distruzione che sembrava sul punto di materializzarsi non si è (fortunatamente) verificato. Come leggere quanto accaduto tra Washington e Teheran in queste ore così concitate? È stato il consueto comportamento ‘Taco’ di Trump, che dopo tanto minacciare alla fine si è trovato costretto a fare... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’ora dell’opportunità per la Difesa italiana? La riflessione dell’amb. Castellaneta

Iran, e adesso cosa succede? Le ipotesi dell’amb. CastellanetaUn Iran libero, in grado di rientrare nel consesso internazionale e di creare una cornice di sicurezza allargata nell’intero Medio Oriente, sarebbe...

Dalla conferenza di Monaco un’Europa più forte? Il commento dell’amb. CastellanetaCom’è andata la Munich Security Conference oramai consolidato appuntamento annuo come Davos per l’economia.

Temi più discussi: Il Mes per la difesa tra opportunità e rischi; Trump all’Iran: un ultimatum dopo l’altro; Notizie dalla Giunta; Difesa europea e industria: la sfida di superare le divisioni per competere.

L’ora dell’opportunità per la Difesa italiana? La riflessione dell’amb. CastellanetaLa tregua con Teheran ha evitato lo scenario peggiore, ma non ha risolto nulla. La crisi ha mostrato il limite dell’azione americana e la ... formiche.net

Rutte: Gli investimenti in difesa aumenteranno la crescita, ora produrreBRUXELLES - La Prima edizione della Brussels European Defence Exhibition è una grande opportunità per l'industria della difesa in Belgio, in Europa, in Nord America e anche nel resto del mondo per ... ansa.it

Le Forze di Difesa israeliane hanno dichiarato di aver condotto la più grande ondata di attacchi contro Hezbollah in Libano dall’inizio della guerra, poche ore dopo che Stati Uniti e Iran hanno concordato un cessate il fuoco di due settimane. Nell’arco di dieci - facebook.com facebook

#Calafiori: "Big europee con la difesa a 4 e italiane col 3-5-2 Non so che dire. Personalmente..." x.com