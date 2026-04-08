A Londra, le autorità hanno deciso di bloccare l’ingresso di Kanye West, impedendogli di esibirsi. La decisione è stata annunciata ufficialmente e riguarda il concerto previsto in città. Non ci sono ancora dettagli sulle motivazioni di questa scelta, ma la notizia arriva dopo una serie di polemiche legate al rapper. Ora si attende di capire se anche in Italia ci saranno restrizioni o modifiche ai piani dell’artista.

Prima o poi doveva accadere. È accaduto a Londra e adesso potrebbe ripetersi pure in Italia. Dunque, il Regno Unito, seguendo le indicazioni anche del partito Conservatore, ha revocato il permesso di ingresso al rapper americano Kanye West, uno dei più famosi al mondo, uno che ha vinto 24 Grammy Awards e che ha venduto di più nella storia della musica digitale. Motivo? Le esternazioni, per lo più farneticanti, contro Israele. Per capirci, in una canzone del 2023 ha accostato lo stato israeliano al diavolo, l'anno scorso ha pubblicato un brano intitolato nientemeno che Heil Hitler e contemporaneamente ha postato su X un «Free Gaza». Insomma,... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Londra stoppa Kanye West. Ma il rapper della discordia è pronto allo show in Italia

Kanye West, è polemica per lo show a Londra. Il rapper: “Pronto a incontrare comunità ebraica”(Adnkronos) – Kanye West è disposto a incontrare membri della comunità ebraica nel Regno Unito, dopo essere finito al centro della polemica attorno...

Kanye West, Regno Unito revoca il visto al rapper per frasi antisemite: nessun concerto a LondraIl rapper doveva suonare a Londra tra il 10 e il 12 luglio, ma il festival è stato annullato perché diversi sponsor si sono tirati indietro per le...

Temi più discussi: Londra stoppa Ye, Cisl rilancia: Il rigoroso ‘no’ inglese può valere anche a Reggio?; Caso Kanye West, il Regno Unito si spacca: Negategli il visto. Lo stop ai concerti, le polemiche e la fuga degli sponsor; Antisemitismo, il Regno Unito revoca il permesso d’ingresso a Kanye West. E Reggio?.

Kanye, ancora guai: cancellato il Wireless FestivalAggiornamento: dopo l'ondata di critiche per l'esibizione di Kanye West al Wireless Festival, il governo britannico ha bloccato il permesso di viaggio dell’artista statunitense verso il Regno Unito. I ... rockol.it

Polemiche sulla partecipazione di Kanye West al Wireless Festival di Londra: ecco cosa sta succedendoLa presenza di Kanye West al festival londinese divide pubblico, mentre cresce il dibattito tra libertà artistica e responsabilità pubblica ... grazia.it

Kanye West, stop dal Regno Unito: perché Londra ha vietato l’ingresso al rapper - facebook.com facebook

“Antisemita”: Kanye West respinto da Londra. Polemiche su Reggio Emilia x.com