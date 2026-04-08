L'Occitane en Provence ha celebrato i suoi 50 anni. Fondata nel 1976, è partita con la vendita di oli essenziali in Alta Provenza. Nel corso degli anni, l'azienda si è espansa diventando un marchio internazionale nel settore dei prodotti di bellezza e cura della persona. La sua crescita ha coinvolto diverse aree geografiche e ha portato alla creazione di una vasta gamma di prodotti ispirati alla natura e alla tradizione provenzale.

L'Occitane en Provence: dai mercati della Provenza al mondo Era il 1976 quando il fondatore, Olivier Baussan, allora ventiquattrenne, maturò l'idea di dar vita a un brand che avesse nel DNA le erbe tipiche della sua terra. Un piccolo business, avviato in collaborazione con l'amico e chimico Yves Millou. «Il giorno in cui nacque L’Occitane en Provence, c’era un alambicco, un fuoco, un po’ di rosmarino e molti dubbi», ha dichiarato Baussan in una nota diffusa in occasione del cinquantenario. Al centro di tutto, da sempre, le piante. «Quel giorno, non ho creato un’azienda, ho compiuto un primo gesto. Un gesto molto semplice, quasi goffo, eppure pieno di significato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'Occitane en Provence compie 50 anni: una storia di natura e sensorialità

Lupita Nyong’o compie 43 anni e su Instagram rivela: «Ho convissuto con 77 fibromi uterini. Non è una storia rara. È solo una storia raramente raccontata»Lupita Nyong'o e i 77 fibromi uterini Nel lungo messaggio pubblicato sui social per il suo compleanno, Lupita Nyong'o ha scelto di raccontare senza...

Leggi anche: Vicchio, la Misericordia compie 228 anni: una storia iniziata nel 1798

Si parla di: Beauty history, dalla distillazione del rosmarino al successo internazionale: i 50 anni de L'Occitane en Provence.

L'Occitane en Provence compie 50 anni: una storia di natura e sensorialitàNato nel 1976 dall'intuizione di Olivier Baussan, che vendeva oli essenziali in Alta Provenza, oggi il brand è conosciuto in tutto il Mondo e ancora oggi punta sui valori di sempre, su tutti il legame ... vanityfair.it

L’Occitane en Provence, 50 ans de passion partagée pour la richesse de la terre de Provence et les hommes/ PHOTO STÉEPHANE DUCLET Le 1er avril 1976, la société de cosmétiques L’Occitane voyait le jour à Manosque, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Olivier Baussan, son fondateur, revient sur l’évolution de ... laprovence.com