Lo Studentato di Urbania rischia di non essere realizzato. La struttura del Barco Ducale sarebbe dovuta diventare il primo convitto scolastico nell’entroterra, rappresentando un passo importante per l’Istituto della Rovere e per l’area circostante. Tuttavia, ci sono difficoltà che potrebbero compromettere l’avvio dei lavori o la conclusione del progetto.

La struttura del Barco Ducale dovrebbe essere il primo convitto scolastico dell’entroterra, una bella novità per l’Istituto della Rovere e per il territorio. Il condizionale è d’obbligo: "Abbiamo avuto una marea di visite – spiega la dirigente scolastica Antonella Accili –, a livello di conferme però siamo su una decina circa. Con la fine dell’anno scolastico però potrebbero esserci altre adesioni. Intanto, però l’azienda Imab di Fermignano ci ha fornito delle camere bellissime, mentre vanno ultimate mensa e cucine". Può essere un buon inizio ma non è certo un boom di adesioni: "Alcuni ci hanno cercato anche da fuori regione perché la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo Studentato d’Urbania rischia di arenarsi

Studentato Libertas: ultimato il terzo blocco dello studentato di piazzale della Libertà ad AnconaANCONA - Sono terminati i lavori del terzo blocco del nuovo studentato Libertas di Ancona.

A Milano nasce lo studentato diffuso: più di 200 appartamenti in tre quartieri popolariL'iniziativa di Regione Lombardia: gli appartamenti saranno gestiti per 12 anni da un operatore scelto con bando.