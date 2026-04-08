Il programma europeo LLM?BRIDGE offre supporto alle startup nel settore GenAI attraverso finanziamenti, mentoring e consulenza sui principali strumenti normativi come l’AI Act, il GDPR e il Data Act. L’obiettivo è promuovere lo sviluppo di soluzioni innovative nel campo dell’intelligenza artificiale, garantendo anche il rispetto delle normative vigenti. Questa iniziativa si rivolge alle giovani imprese che operano in un mercato in rapida evoluzione, con particolare attenzione alla conformità legale.

Il programma europeo LLM?BRIDGE sostiene startup GenAI con fondi, mentoring e orientamento su AI Act, GDPR e Data Act, rafforzando innovazione e “IA responsabile”.. L’Unione europea rafforza il proprio impegno nel settore dell’intelligenza artificiale con il lancio della prima open call del programma LLM-BRIDGE – Venture Incubation Programme (VIP), iniziativa strategica finanziata nell’ambito del programma DIGITAL. L’obiettivo è sostenere la crescita di startup early-stage impegnate nello sviluppo di soluzioni basate su Generative AI e Large Language Models (LLM), favorendo al contempo un ecosistema innovativo, competitivo e conforme ai principi della cosiddetta “IA responsabile”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - LLM?BRIDGE: opportunità UE per startup GenAI e compliance legale

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