ll festival Scienza e Virgola festeggia i 10 anni a Trieste

Il festival Scienza e Virgola celebra la sua decima edizione a Trieste. L’evento, dedicato ai libri scientifici, viene organizzato dal Laboratorio Interdisciplinare della Sissa. La direzione artistica è affidata allo scrittore e fisico Paolo Giordano. La manifestazione si svolge in città, coinvolgendo autori, lettori e appassionati del settore. La decima edizione si svolge con modalità e programmi consolidati nel tempo.

(Adnkronos) – Festeggia il traguardo della sua 10a edizione Scienza e Virgola, il Festival del libro scientifico promosso dal Laboratorio Interdisciplinare della Sissa, per la direzione artistica dello scrittore e fisico di formazione Paolo Giordano. Dal 7 al 10 maggio Trieste diventerà la capitale dell’editoria scientifica con dialoghi, spettacoli, eventi esperienziali e proiezioni per il. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Hai Bin rock festival festeggia 10 anni con il concerto dei Kiss This e Maiden DivisionIn occasione del decimo anniversario dell’Hai Bin rock festival, venerdì 27 marzo si terrà, alle ore 20, il concerto di due fra le più importanti... L'Olimpia festeggia i 90 anni con una vittoria su Sassari. La Reyer resiste alla rimonta di TriesteAd aprire la ventiduesima giornata di campionato è la festa dell'Olimpia Milano, che torna al Forum e, tra le celebrazioni per il suo 90º... Temi più discussi: Festival delle Scienze 2026 a Roma: il programma e tutti gli eventi; Rassegna Cine-Science; Festival Scienza e Virgola 2026 edizione del decennale dal 7 al 10 maggio a Trieste; Dalla bioetica di Cappato allo spazio, la scienza a portata di di tutti: ecco il programma e gli ospiti di Co.scienza 2026. ll festival Scienza e Virgola festeggia i 10 anni a TriesteFesteggia il traguardo della sua 10/a edizione Scienza e Virgola, il Festival del libro scientifico promosso dal Laboratorio Interdisciplinare della Sissa, per la direzione artistica dello scrittore e ... adnkronos.com Trento. Co.Scienza Festival: dal 9 al 19 aprile il festival scientificoTorna dal 9 al 19 aprile 2026 a Trento, Co.Scienza Festival, il primo festival scientifico della città, organizzato interamente da studenti e giovani ricercatori dell’Università di Trento. secolo-trentino.com Sette ore nel deep space: il ritorno umano attorno al nostro satellite diventa un racconto in scatti tra scienza, rischi invisibili e paesaggi straordinari osservati per la prima volta attraverso i nostri occhi. Leggi l'articolo di Luigi Bignami x.com : ` Hai ancora tempo per unirti a noi! Il termine per presentare la tua domanda di partecipazione al presso Città della Scienza è stato uffi - facebook.com facebook