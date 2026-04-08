Benvenuti alla diretta della Scheldeprijs 2026, la corsa dei velocisti che si svolge tra i Paesi Bassi e il Belgio. La gara ha inizio da Terneuzen e si conclude a Schoten. Seguite con noi gli aggiornamenti sul percorso e sui momenti più importanti della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Scheldeprijs 2026, con partenza da Terneuzen (Paesi Bassi) e arrivo a Schoten (Belgio). E’ la 114esima edizione della corsa belga, da sempre favorevole ai velocisti. Il percorso, che passa dai Paesi Bassi al Belgio, misura 205.2 km tutti completamente piatti. La prima difficoltà ci sarà al km 140, quando inizierà il tratto in acciottolato di Sint Jobsesteenweg (0.5 km). Si passerà, poi, per la prima volta sul Broekstraat (1.7 km), tratto in pavé, a 8 km dal traguardo, che verrà affrontato anche nel circuito finale. Quest’ultimo, che inizierà dopo il primo passaggio sul Broekstraat, sarà da affrontare tre volte e misura 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Scheldeprijs 2026 in DIRETTA: va in scena il ‘Mondiale’ dei velocisti

LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: le squadre dei velocisti lavorano per il finale della corsa14:18 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa dell’UAE Tour 2026.

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione adatta ai velocistiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa della Parigi-Nizza 2026.

Temi più discussi: LIVE Attraverso le Fiandre 2026 in DIRETTA: oltre la sfortuna! Impresa da fenomeno di Filippo Ganna!; Dove vedere il Giro delle Fiandre 2026 in TV e streaming? Niente RAI, diretta (integrale) solo su Eurosport e Discovery+; Giro delle Fiandre in Diretta Streaming | DAZN IT; TV, IL GIRO DELLE FIANDRE È IN ESCLUSIVA SU WARNER BROS. DISCOVERY.

LIVE Scheldeprijs 2026 in DIRETTA: va in scena il ‘Mondiale’ dei velocistiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Scheldeprijs 2026, con partenza da ... oasport.it

Scheldeprijs 2026: Philipsen e Groenewegen, sfida tra velocistiLa storia recente della Scheldeprijs evidenzia la sua vocazione per i velocisti puri, come testimonia un albo d'oro ricco di nomi illustri. Tim Merlier si è imposto nelle edizioni 2025 e 2024, mentre ... it.blastingnews.com

Mercoledì 8 aprile la grande sfida tra sprinter alla Scheldeprijs Vlaanderen. Nella corsa femminile, in diretta dalle 13, tra le favorite ci sono anche Balsamo, Consonni, Gillespie, Kool e Copponi. - facebook.com facebook

Presentazione Percorso e Favoriti Scheldeprijs 2026 x.com