Alle 17.37, durante la corsa in corso, il corridore ha recuperato diverse posizioni negli ultimi 300 metri prima di lanciare la sua volata finale. La gara si svolge lungo il traguardo di Schoten, con un risultato che vede il suo nome tra i primi. La corsa è ancora in corso e i dettagli sugli altri piazzamenti non sono ancora disponibili.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.37 Merlier ha rimontato tante posizioni fino agli ultimi 300 metri, dove poi è partita la sua volata. Il belga ha vinto nettamente sugli avversari. 17.35 Secondo Pavel Bittner, terzo Emilien Jeannière. 17.34 Merlier ha fatto una grande rimonta nell’ultimo km, dato che non era nelle prime posizioni del gruppo. Il belga ha anticipato lo sprint degli altri velocisti, non dando a nessuno la possibilità di affiancarlo. 17.33 VOLATA VINCENTE DI TIM MERLIER! 17.33 500 metri, tutto pronto per la volata. 17.33 ULTIMO KM! Entra in scena l’Alpecin, dietro invece Merlier. 17.32 Davanti a tutti un uomo della Q36. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Scheldeprijs 2026 in DIRETTA: tris di Merlier sul traguardo di Schoten

Scheldeprijs 2026: Philipsen e Groenewegen sfidano Merlier a SchotenIl mondo del ciclismo si prepara a vivere l’evento che vede protagonisti i velocisti più forti del circuito.

LIVE Scheldeprijs 2026 in DIRETTA: grande sfida tra Philipsen, Merlier e GroenewegenCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Scheldeprijs 2026, con partenza...

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LIVE Scheldeprijs 2026 in DIRETTA: 20 km al termine, tre corridori al comandoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.56 30 km al traguardo. 16.53 I tre fuggitivi passano sulla linea d0'arrivo, due giri alla conclusione. 16.52 ... oasport.it

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Arrieta e Laurance al comando della corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDEPRIJS DALLE 13.00 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA ... oasport.it

Charlotte Kool vince allo sprint la Scheldeprijs, battute Veenhoven e Balsamo, nella top ten anche Consonni e Fiorin. - facebook.com facebook

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