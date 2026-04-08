Alle 14.55, a 130 chilometri dall’arrivo, sono rimasti in sei in testa alla corsa. L’ultimo italiano a vincere questa gara è stato Alessandro Petacchi nel 2009. La corsa prosegue con i ciclisti che affrontano ancora molti chilometri prima di raggiungere la linea di traguardo. La gara è in pieno svolgimento e gli atleti cercano di mantenere la posizione di testa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.58 130 km all’arrivo. 14.55 L’ultimo italiano a vincere lo Scheldeprijs è stato Alessandro Petacchi nel 2009. 14.52 Bram Dissel è il corridore in fuga che ha partecipatò più volte allo Scheldeprijs, con 5 presenze. Robin Carpenter ha preso parte a questa corsa già una volta, mentre tutti gli altri sono debuttanti. 14.49 Robin Carpenter (Modern Adbenture), Joost Nat, Bram Dissel (BEAT CC bp Saxo), Jelle Harteel, Jonah Killy (Tartelletto Isorex) e Dorde Duric (Solution Tech NIPPO) sono i sei fuggitivi, gruppo a 2’40”. 14.46 Il Belgio è la nazione più rappresentata in corsa, con 43 corridori. 14.43 Sono nove gli italiani in gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Scheldeprijs 2026 in DIRETTA: in sei davanti, 130 km alla conclusione

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