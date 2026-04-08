LIVE Scheldeprijs 2026 in DIRETTA | gruppo vicino ai battristrada restano due giri del circuito da completare

Durante la Scheldeprijs 2026, il gruppo si trova vicino ai battistrada, con due giri ancora da completare sul circuito. Alle 16.49, sono stati registrati alcuni attacchi tra i sei corridori in testa, con Carpenter, Killy e Dissel che sono riusciti a prendere un leggero vantaggio sugli inseguitori. La corsa è ancora aperta e resta da capire quale sarà il risultato finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.49 Attacchi tra i sei battistrada, prendono vantaggio Carpenter, Killy e Dissel. 16.47 Termina il pavé, 6 km al secondo passaggio sull’arrivo. 16.45 Accelerazione del gruppo, diminuisce il vantaggio della fuga. 16.44 Anche per il gruppo inizia il pavé, 42? lo svantaggio dai battistrada. 16.43 Secondo passaggio sul Broekstraat per la fuga, pavé semplice che però potrebbe accenderere la corsa nell’ultimo giro. 16.42 Diverse squadre in testa al gruppo, iniziano a formarsi i treni dei velocisti. 16.39 45 km al termine. 16.38 Rientra in gruppo Philipsen. 16.37 Media dei 45.9 kmh. 16.34 Foratura per Jasper Philipsen che ha perso molto tempo per il cambio di ruota. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scheldeprijs 2026 in DIRETTA: gruppo vicino ai battristrada, restano due giri del circuito da completare Leggi anche: LIVE Scheldeprijs 2026 in DIRETTA: sei battistrada, gruppo a 2’40” LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: ultimi giri del circuito finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:40 Si susseguono gli scatti in testa al gruppo. Temi più discussi: LIVE Scheldeprijs 2026 in DIRETTA: va in scena il ‘Mondiale’ dei velocisti; Dove vedere la Dwars door Vlaanderen 2026 in TV e streaming? Diretta su Eurosport e Discovery+; Scheldeprijs 2026: sfida tra Merlier e Philipsen per il trono dei velocisti. Info streaming e percorso; Scheldeprijs 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Merlier a caccia del tris. Philipsen e Groenewegen insidiano il belga. LIVE Scheldeprijs 2026 in DIRETTA: in sei al comando, il gruppo a 2?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.27 E' finito il Broekstraat, 6 km al primo passaggio sul traguardo. 16.26 Problema meccanico per Matteo ... oasport.it LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la fuga riguadagna terrenoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDEPRIJS DALLE 13.00 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA ... oasport.it Charlotte Kool vince allo sprint la Scheldeprijs, battute Veenhoven e Balsamo, nella top ten anche Consonni e Fiorin. - facebook.com facebook Presentazione Percorso e Favoriti Scheldeprijs 2026 x.com