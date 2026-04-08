Alle 15.28, sono stati completati 100 km della Scheldeprijs 2026, con il gruppo principale distante 2 minuti e 35 secondi da un gruppo di sei corridori in fuga. Tra i favoriti, Dylan Groenewegen ha conquistato quattro vittorie in questa stagione, risultando il più vincente tra i partecipanti. La corsa prosegue con i corridori impegnati sul percorso, mentre gli aggiornamenti arrivano in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.28 Sono stati percorsi 100 km. 15.25 Tra i favoriti, Dylan Groenewegen è il corridore con più vittorie in stagione, sono 4 i successi ottenuti. 15.22 I corridori in fuga sono Robin Carpenter (Modern Adbenture), Joost Nat, Bram Dissel (BEAT CC bp Saxo), Jelle Harteel, Jonah Killy (Tartelletto Isorex) e Dorde Duric (Solution Tech NIPPO), 2’35” il vantaggio sul gruppo. 15.19 Sono sei le vittorie italiane alla corsa, a ottenere i successi sono stati Mario Cipollini (2), Endrio Leoni (2), Rossano Brasi e Alessandro Petacchi. 15.16 Erik Zabel ha concluso otto volte la corsa in top ten, record della competizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Scheldeprijs 2026 in DIRETTA: gruppo a 2’35” dai sei in fuga

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Mercoledì 8 aprile la grande sfida tra sprinter alla Scheldeprijs Vlaanderen. Nella corsa femminile, in diretta dalle 13, tra le favorite ci sono anche Balsamo, Consonni, Gillespie, Kool e Copponi. - facebook.com facebook

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