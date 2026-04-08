A 20 chilometri dalla fine della Scheldeprijs 2026, tre corridori sono in fuga al comando, mentre Matteo Moschetti rientra nel gruppo principale. Attualmente, si osserva un tentativo di accelerazione tra le squadre per riprendere i fuggitivi e mantenere le posizioni di testa. La corsa si sta delineando con continui scatti e cambi di ritmo, mentre i ciclisti cercano di guadagnare vantaggio negli ultimi chilometri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.11 Rientra in gruppo Matteo Moschetti. 17.10 Accelerazione in gruppo in questo momento, diverse squadre vogliono mantenere le prime posizioni. 20 km al termine, 38? il vantaggio della fuga. 17.07 Termina il Broekstraat, la fuga mantiene 48? di vantaggio sul plotone. 17.06 Incredibile sfortuna per Matteo Moschetti che, dopo il guasto meccanico accorso nei km precedenti, ha avuto una foratura ed è chiamato di nuovo a rimontare. 17.05 Robin Carpenter (Modern Adbenture), Bram Dissel (BEAT CC bp Saxo), Jonah Killy (Tartelletto Isorex) sono i tre corridori ancora al comando. 17.03 Inzia il penultimo passaggio sul Broekstraat, vedremo se il gruppo riuscirà a guadagnare qualcosa sui tre davanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Scheldeprijs 2026 in DIRETTA: 20 km al termine, tre corridori al comando

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