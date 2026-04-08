Live piano e voce | a Villa Castelli l' esibizione del cantautore Gianluca De Rubertis

A Villa Castelli, presso l'Associazione Culturale Laboratorio Collettivo, si terrà un concerto di Gianluca De Rubertis, cantautore e polistrumentista di origine leccese. Conosciuto per il suo lavoro con le band Studiodavoli e Il Genio, De Rubertis eseguirà uno spettacolo incentrato su piano e voce. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo le sue composizioni.

Il cantautore e polistrumentista leccese Gianluca De Rubertis, noto per Studiodavoli e Il Genio, porterà il suo live piano e voce all'Associazione Culturale Laboratorio Collettivo di Villa Castelli. L'evento, previsto per sabato 11 aprile alle ore 21:30 in via Puccini, si inserisce nella rassegna. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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