LIVE Musetti-Vacherot 6-7 5-7 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | esce all’esordio il toscano gioia per il monegasco

Nel torneo di Montecarlo, lo svizzero ha sconfitto il toscano al primo turno con due set stretti, 6-7 e 5-7. Il match è durato circa due ore e si è concluso con la vittoria del giocatore monegasco. La partita si è svolta sui campi in terra battuta e ha visto entrambe le squadre lottare punto su punto. La diretta è proseguita con altri incontri, tra cui quello tra Cobolli e Blockx, in programma alle 11.00.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11.00) 20:10 Per questa DIRETTA LIVE è tutto. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata. 20:09 Musetti perderà in un colpo solo almeno quattro posizioni; avrà la possibilità di ricominciare da Barcellona nella speranza di ricavare una parte dei tanti punti che se ne vanno dal Principato. Vacherot giocherà domani con il polacco Hubert Hurkacz. 20:08 Il conto vincenti-errori gratuiti parla di molte cose del match: 31-41 Musetti, 22-23 Vacherot. Il monegasco, peraltro, vince 89 punti su 77 perché a Lorenzo è toccato servire molte più volte rispetto al suo avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Vacherot 6-7 5-7, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: esce all’esordio il toscano, gioia per il monegasco LIVE Musetti-Vacherot 6-7 4-5, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il monegasco serve per il matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11. LIVE Musetti-Vacherot 6-7 5-6, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il monegasco serve di nuovo per il matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11. Temi più discussi: Monte-Carlo LIVE, Musetti affronta Vacherot: gli aggiornamenti; LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: esordio complesso contro l’idolo di casa; Musetti-Vacherot: il pronostico del Masters 1000 di Montecarlo 2026, i precedenti e dove vedere il match; Montecarlo, il programma di mercoledì: esordio per Musetti, in campo anche Berrettini e Cobolli. LIVE Musetti-Vacherot 6-7 5-7, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: esce all’esordio il toscano, gioia per il monegascoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11.00) 20:10 Per questa DIRETTA LIVE è tutto. Un saluto a ... oasport.it Atp Monte-Carlo, i risultati degli italiani: Cobolli eliminato, Musetti-Vacherot LIVELeggi su Sky Sport l'articolo Musetti-Vacherot e Cobolli-Blockx all'Atp Monte-Carlo, i risultati in diretta live ... sport.sky.it Doppia delusione azzurra a Montecarlo: Musetti perde in due set contro il padrone di casa Vacherot, fuori anche Cobolli sconfitto dal belga Blockx numero 91 del mondo - facebook.com facebook RT @GeorgeSpalluto: Vacherot dimostra che Shanghai è stato solo l'inizio. Davvero sfortunato Musetti nel pescare il primo tennista non accr… x.com