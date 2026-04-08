LIVE Musetti-Vacherot 6-7 5-6 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | il monegasco serve di nuovo per il match

Nel torneo ATP di Montecarlo, il giocatore monegasco ha avuto un successo nel suo incontro, chiudendo con un risultato di 7-6, 6-5. Attualmente, è lui a servire per chiudere il match contro il suo avversario. La partita tra Musetti e Vacherot è arrivata a un momento decisivo, con il monegasco che si prepara a concludere. Segui gli aggiornamenti in diretta per tutti gli sviluppi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11.00) Valentin Vacherot, con una gran prima, chiude e urla tutta la propria gioia nella sua Montecarlo. Batte Lorenzo Musetti 7-6(6) 7-5, per il toscano ancora una sconfitta dopo quella a Indian Wells. Ma se quella era giunta in condizioni palesemente inadeguate, qui è risultato più pronto. E l’ha sprecata sui dettagli. 40-15 Due match point Vacherot, in rete il dritto in avanzamento che avrebbe chiuso la serata. 40-0 Tre match point Vacherot, quarto ace. 30-0 Resta per miracolo in campo il rovescio di Musetti, che però sbaglia il dritto successivo dopo uno scambio particolarmente lungo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Vacherot 6-7 5-6, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il monegasco serve di nuovo per il match LIVE Musetti-Vacherot 6-7 4-5, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il monegasco serve per il matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11. LIVE Musetti-Vacherot 6-7 3-4, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break a zero del monegasco nel settimo gameCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11. Temi più discussi: Monte-Carlo LIVE, Musetti affronta Vacherot: gli aggiornamenti; LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: esordio complesso contro l’idolo di casa; Musetti-Vacherot: il pronostico del Masters 1000 di Montecarlo 2026, i precedenti e dove vedere il match; Montecarlo, il programma di mercoledì: esordio per Musetti, in campo anche Berrettini e Cobolli. LIVE Musetti-Vacherot 6-7 5-5, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: controbreak del toscano!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11.00) 5-5 BREAK MUSETTI! Sbaglia in lunghezza di poco il ... oasport.it Musetti-Vacherot diretta 6-7, 2-2: Lorenzo perde il primo set. Atp Montecarlo, dove vederla (tv e streaming)Lorenzo Musetti scende in campo a Montecarlo per l'esordio contro il pupillo di casa Vacherot, monegasco, per provare a staccare il pass per gli ottavi di finale. L'anno scorso nel ... ilgazzettino.it MUSETTI, DALLA FINALE ALL'USCITA AL 2° TURNO L’anno scorso era arrivato in finale, perdendo contro Alcaraz; quest’anno invece Musetti saluta Montecarlo già al secondo turno. Fatale la sconfitta contro il padrone di casa Vacherot - facebook.com facebook Vacherot serve per il match... ma Musetti trova il controbreak! Non è ancora finita! x.com