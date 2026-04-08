LIVE Musetti-Vacherot 6-7 4-5 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | il monegasco serve per il match

Al torneo di Montecarlo, il match tra Musetti e Vacherot si trova sul punteggio di 6-7, 4-5, con il giocatore monegasco che serve per chiudere l'incontro. Nel corso del gioco, Vacherot ha messo in campo un primo servizio a 224 kmh, vincendo un punto importante grazie a un dritto profondo, mentre Musetti ha commesso un errore di rovescio che gli ha impedito di mantenere lo scambio. Parallelamente, si sta disputando anche il quarto match del giorno tra altri due tennisti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11.00) 15-30 Prima a 224 kmh, dritto profondo e Vacherot vince il punto con Musetti che non riesce a tenere il rovescio in campo. Due ore scoccate. 0-30 Scende a rete Vacherot sulla seconda, Musetti gli tira addosso un rovescio violento che il monegasco non riesce a controllare. 0-15 Bel rovescio lungolinea di Musetti sul quale Vacherot arriva, ma mette il dritto largo, in corridoio. 4-5 Musetti, resta in campo, anzi sulla riga, il dritto del toscano. Vacherot servirà per il match al cambio di campo. 40-15 Vacherot spedisce larghissima la palla con il rovescio dal centro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Vacherot 6-7 4-5, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il monegasco serve per il match LIVE Musetti-Vacherot 6-7 3-4, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break a zero del monegasco nel settimo gameCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11. LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: attesa per il toscano, in campo come ultimo match sul CentraleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11. Temi più discussi: Monte-Carlo LIVE, Musetti affronta Vacherot: gli aggiornamenti; LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: esordio complesso contro l’idolo di casa; Musetti-Vacherot: il pronostico del Masters 1000 di Montecarlo 2026, i precedenti e dove vedere il match; Montecarlo, il programma di mercoledì: esordio per Musetti, in campo anche Berrettini e Cobolli. LIVE Musetti-Vacherot 6-7 5-5, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: controbreak del toscano!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11.00) 5-5 BREAK MUSETTI! Sbaglia in lunghezza di poco il ... oasport.it Musetti-Vacherot diretta 6-7, 2-2: Lorenzo perde il primo set. Atp Montecarlo, dove vederla (tv e streaming)Lorenzo Musetti scende in campo a Montecarlo per l'esordio contro il pupillo di casa Vacherot, monegasco, per provare a staccare il pass per gli ottavi di finale. L'anno scorso nel ... ilgazzettino.it Lorenzo Musetti debutta a Montecarlo, tra poco in campo contro Vacherot. L'azzurro difende la finale del 2025, segui gli aggiornamenti del match - facebook.com facebook Sul Court Rainier III inizia invece la super sfida tra Lorenzo Musetti e Valentin Vacherot! x.com