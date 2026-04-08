LIVE Musetti-Vacherot 6-7 1-0 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | fasi iniziali del secondo set

Nel torneo di Montecarlo, il match tra Musetti e Vacherot prosegue con il secondo set in corso. Dopo una prima frazione conclusa con un tie-break vinto dall’avversario, le fasi iniziali del nuovo set vedono Vacherot conquistare un punto importante grazie a un passante di dritto. Mentre la partita si svolge tra scambi intensi e scelte tattiche, gli spettatori attendono con attenzione i prossimi colpi e le eventuali svolte.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11.00) 40-40 Stavolta Vacherot parte in anticipo sulla palla corta di Musetti, passandolo con il dritto. 40-30 Smash a rimbalzo vincente di Vacherot, molto potente. 40-15 Musetti chiama Vacherot a rete con la palla corta di dritto e poi, sempre di dritto, lo supera. 30-15 Rovescio in rete di Vacherot. 15-15 Straordinario dritto incrociato in corsa di Musetti, non era neanche perfetto l’equilibrio! 0-15 Dritto in rete di Musetti. 1-1 Facile turno di battuta tenuto da Vacherot. 40-0 Lunga la risposta di dritto di Musetti. 30-0 Risposta in rete di rovescio di Musetti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Vacherot 6-7 1-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: fasi iniziali del secondo set LIVE Musetti-Vacherot 3-4, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: si va verso le fasi calde del primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11. LIVE Musetti-Vacherot 5-6, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il toscano salva un set pointCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11. Temi più discussi: Monte-Carlo LIVE, Musetti affronta Vacherot: gli aggiornamenti; LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: esordio complesso contro l’idolo di casa; Musetti-Vacherot: il pronostico del Masters 1000 di Montecarlo 2026, i precedenti e dove vedere il match; Montecarlo, il programma di mercoledì: esordio per Musetti, in campo anche Berrettini e Cobolli. LIVE Musetti-Vacherot 6-7 1-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: fasi iniziali del secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11.00) 0-15 Dritto in rete di Musetti. 1-1 Facile turno di ... oasport.it Musetti-Vacherot diretta 5-6: break dell'azzurro. Atp Montecarlo, dove vederla (tv e streaming)Lorenzo Musetti scende in campo a Montecarlo per l'esordio contro il pupillo di casa Vacherot, monegasco, per provare a staccare il pass per gli ottavi di finale. L'anno scorso nel ... ilgazzettino.it Lorenzo Musetti debutta a Montecarlo, tra poco in campo contro Vacherot. L'azzurro difende la finale del 2025, segui gli aggiornamenti del match - facebook.com facebook Sul Court Rainier III inizia invece la super sfida tra Lorenzo Musetti e Valentin Vacherot! x.com