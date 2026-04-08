LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tutto pronto per il via

Da oasport.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge una tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con partenza e arrivo a Basauri. La frazione copre una distanza di 152,8 chilometri. La corsa è in corso e la diretta viene aggiornata in tempo reale a partire dalle 13.00. La gara attraversa diverse strade della regione, con vari passaggi e punti di interesse segnalati lungo il percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDEPRIJS DALLE 13.00 13.33 In programma oggi la frazione con partenza da Basauri e arrivo nella medesima località dopo aver percorso 152,8 chilometri. 13.30 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della terza tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026. Buongiorno amici ed amiche di  OA Sport  e benvenuti alla  DIRETTA LIVE  testuale della terza tappa del  Giro dei Paesi Baschi 2026, con partenza da Basauri e arrivo nella medesima località dopo aver percorso 152,8 chilometri. Due sembrano gli scenari maggiormente possibili: la partenza di una fuga da lontano o un nuovo duello tra i big della classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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