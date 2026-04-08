LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | sprint vincente di Laurance a Basauri Fortunato in Top 10

Oggi si è conclusa la terza tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con un sprint vinto da un ciclista che si è distinto durante la volata finale a Basauri. La corsa ha visto il corridore raggiungere la top 10, mantenendo una posizione di rilievo nell’andamento generale. La diretta ha registrato aggiornamenti fino alle 17:36, quando si è conclusa la copertura della tappa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDEPRIJS DALLE 13.00 17:36 Termina qui la DIRETTA LIVE della terza tappa del Giro dei Paesi Baschi. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 17:35 La Top 10 della classifica generale 1 SEIXAS Paul Decathlon CMA CGM Team 8:08:24 2 ROGLI? Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 1:59 3 LIPOWITZ Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 2:08 4 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek 2:14 5 TULETT Ben Team Visma Lease a Bike 2:27 6 BAUDIN Alex EF Education – EasyPost... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sprint vincente di Laurance a Basauri. Fortunato in Top 10 LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Arrieta e Laurance al comando della corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDEPRIJS DALLE 13. Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Basauri-Basauri: orari, percorso, favoriti. Seixas per la tripletta?Terza tappa per il Giro dei Paesi Baschi che per ora parla una sola lingua, quella francese. Temi più discussi: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del Toro; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Prima Tappa; Giro dei Paesi Baschi 2026: tappe, calendario e dove vederlo in streaming; LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria pazzesca di Seixas, distacchi incredibili a tutti gli altri big. LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Arrieta e Laurance al comando della corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDEPRIJS DALLE 13.00 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA ... oasport.it Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Basauri-Basauri: orari, percorso, favoriti. Seixas può lasciare ancora il segnoTerza tappa per il Giro dei Paesi Baschi che per ora parla una sola lingua, quella francese. Cambierà qualcosa nella frazione con partenza ed arrivo a ... oasport.it DEL TORO ABBANDONA LA CORSA Il Giro dei Paesi Baschi perde uno dei suoi uomini più attesi: il messicano della UAE Emirates cade malamente durante la terza tappa e dopo essere rimontato in sella e testa le sue condizioni è costretto al ritiro. Speria x.com Lo abbiamo ammirato alle Strade Bianche e stiamo vedendo cose egregie al Giro dei Paesi Baschi. Paul Seixas sta stupendo tutti. Il corridore francese della Decathlon a soli 19 anni studia da campione e mette in mostra qualità fuori dalla norma. Al Giro dei P - facebook.com facebook