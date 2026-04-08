LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | la fuga non riesce a crearsi

Durante la tappa di oggi del Giro dei Paesi Baschi 2026, due ciclisti, uno appartenente alla squadra Soudal Quick-Step e l’altro alla formazione INEOS Grenadiers, sono partiti in fuga. Tuttavia, entrambi sono stati raggiunti e recuperati dal gruppo principale. La corsa continua senza che si formi una fuga di lunga durata, e la diretta si aggiorna costantemente con gli ultimi movimenti dei corridori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDEPRIJS DALLE 13.00 15.06: Si muovono Ian Van Wilder (Soudal Quick-Step) ed Axel Laurance (INEOS Grenadiers), ma anche loro vengono ripresi. 15.03: Passato il cartello dei -100 chilometri al traguardo. 14.59: Due attaccanti ci hanno provato ancora, ma sono subito stati riassorbiti dal gruppo. 14.56: In testa al gruppo ci sono UAE Team Emirates XRG e Red Bull Bora-hansgrohe. 14.52: Sono stati percorsi i primi cinquanta chilometri di questa tappa. 14.50: Il gruppo sta affrontando ora la salita di Alto de los Heros (3,3km al 5,4%). 14.47: Anche questo tentativo è stato stoppato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la fuga non riesce a crearsi LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la fuga riprende vigoreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:51 Mancano circa 115 chilometri alla fine della tappa. LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tanti attacchi, non va via la fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDEPRIJS DALLE 13. Temi più discussi: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del Toro; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Prima Tappa; LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria pazzesca di Seixas, distacchi incredibili a tutti gli altri big; Giro dei Paesi Baschi | 1ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT. Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Basauri-Basauri: orari, percorso, favoriti. Seixas può lasciare ancora il segnoTerza tappa per il Giro dei Paesi Baschi che per ora parla una sola lingua, quella francese. Cambierà qualcosa nella frazione con partenza ed arrivo a ... oasport.it LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la salita decisiva, il gruppo si avvicina alla fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.59 Non si vede Ayuso nelle prime posizioni del gruppo, il capitano dovrebbe essere Skjelmose. 16.56 Davanti, ... oasport.it Lo abbiamo ammirato alle Strade Bianche e stiamo vedendo cose egregie al Giro dei Paesi Baschi. Paul Seixas sta stupendo tutti. Il corridore francese della Decathlon a soli 19 anni studia da campione e mette in mostra qualità fuori dalla norma. Al Giro dei P - facebook.com facebook Giro dei Paesi Baschi 2026, la caduta di Mikel Landa è stata provocata dall’automobile del medico: “Lo hanno buttato fuori strada” x.com