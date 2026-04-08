Oggi si svolge la tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulla corsa. Durante la giornata, si sono verificati numerosi tentativi di fuga da parte dei ciclisti, ma nessuno è riuscito a creare un distacco significativo dal gruppo principale. La corsa prosegue con continui attacchi e tentativi di allungo, mentre il gruppo si mantiene compatto nel tentativo di controllare la situazione.

14.52: Sono stati percorsi i primi cinquanta chilometri di questa tappa. 14.50: Il gruppo sta affrontando ora la salita di Alto de los Heros (3,3km al 5,4%). 14.47: Anche questo tentativo è stato stoppato. L’andatura in gruppo è davvero molto elevata ed è complicato ora provare a portare via la fuga. 14.43: Continuano i tentativi in gruppo. Ora ci prova anche lo spagnolo Marc Soler (UAE Team Emirates XRG). 14.39: Il gruppo stoppa questa tentativo. Quasi sicuramente la presenza di Harold Tejada, che ha un ritardo di poco sopra i due minuti, non ha permesso alla fuga di prendere del margine. 14.34: Nuovi attacchi dal gruppo e si va a creare un gruppo di tredici corridori ora in testa alla corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: continui attacchi, ma la fuga non si crea

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tanti attacchi, non va via la fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDEPRIJS DALLE 13.

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la fuga riprende vigoreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:51 Mancano circa 115 chilometri alla fine della tappa.

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