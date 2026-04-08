LIVE Galatasaray Istanbul-Chieri 2-1 Cev Cup 2026 in DIRETTA | 18-25 le turche dominano il 3° set

Nella partita tra Galatasaray Istanbul e Chieri valida per la CEV Cup 2026, le turche hanno vinto il terzo set con un punteggio di 25-18, grazie a un diagonale vincente di Sylla da posto 4. La gara è in corso e al momento il punteggio complessivo è di 2-1 in favore di Galatasaray, con il set precedente concluso 25-18. La diretta è disponibile online, con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-VERONA DI VOLLEY DALLE 20.30 18-25 Diagonale vincente di Sylla da posto 4. Galatasaray avanti 2-1. 18-24 Primo tempo perfetto di Ferrarini 17-24 Diagonale di Carutasu da posto 2. 17-23 Diagonale di Degradi da posto 2. 16-23 Errore al servizio Van Aalen, appena rientrata in campo 16-22 Pallonetto di Dambrink 15-22 Attacco di seconda di Naz 15-21 Lunghissimo il challenge che però dimostra come non ci sia stato il tocco a muro da parte di Chieri 14-22 Carutasu trova le mani del muro con l’attacco dalla seconda linea. Non è d’accordo Nervini che convince la propria panchina a chiamare un challenge. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Galatasaray Istanbul-Chieri 2-1, Cev Cup 2026 in DIRETTA: 18-25, le turche dominano il 3° set LIVE Chieri-Galatasaray Istanbul 1-2, CEV Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: le turche tornano in vantaggio, 18-25 nel terzo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Parallela interna di Nervini da posto quattro. LIVE Galatasaray Istanbul-Chieri 1-1, Cev Cup 2026 in DIRETTA: 25-22, le turche rimontano e vincono il 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-VERONA DI VOLLEY DALLE 20. Temi più discussi: Galatasaray Istanbul-Chieri oggi in tv, Cev Cup volley femminile 2026: orario, programma, streaming; Finale, ritorno | Galatasaray Daikin Istanbul - Reale Mutua Fenera Chieri '76 CEV Cup (F); Coppe europee – Italia-Turchia, l’ennesimo capitolo: Chieri sfida il Galatasaray nella finale d’andata della CEV Cup; Finale CEV Cup 2026: Chieri-Galatasaray, dove vederla in streaming e orario del match. Galatasaray Istanbul-Chieri oggi in tv, Cev Cup volley femminile 2026: orario, programma, streamingLa Reale Mutua Fenera Chieri si prepara a vivere una delle sfide più importanti della propria stagione: il ritorno della finale di CEV Cup femminile ... oasport.it LIVE Galatasaray Istanbul-Chieri 0-1, Cev Cup 2026 in DIRETTA: le piemontesi cercano lo strappo nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Galatasaray ... oasport.it È il giorno della verità per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Oggi alle ore 19:00 italiane la squadra piemontese scenderà in campo a Istanbul per la finale di ritorno di CEV Cup contro il Galatasaray, squadra attuale di Myriam Sylla. La finale di andata è termin - facebook.com facebook Chieri spreca quattro match-point nella finale d’andata, Sylla trascina il Galatasaray Istanbul in CEV Cup - x.com