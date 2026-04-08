LIVE Galatasaray Istanbul-Chieri 1-1 Cev Cup 2026 in DIRETTA | le turche allungano nel 3° set

La partita tra le squadre turche e italiane si è conclusa con un pareggio di 1-1, con le turche che hanno dominato nel terzo set. La gara, valida per la Cev Cup 2026, è stata seguita in diretta, con aggiornamenti continui sulla piattaforma dedicata. È stata una sfida equilibrata, con momenti di tensione e riprese intense. La gara è stata trasmessa in tempo reale, offrendo agli appassionati le ultime notizie sul risultato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-VERONA DI VOLLEY DALLE 20.30 Time out Chieri 10-16 Largo il colpo piazzato di Nervini che ha tentato una soluzione complicatissima per tenere in vita un’alzata errata 10-15 Errore al servizio di Chieri 10-14 Diagonale vincente di Nervini da posto 4. 9-14 Mani out di Sylla 9-13 Mani out di Nemeth 8-13 Ace di Aydin. Entra Degradi 8-12 Sylla chiude e porta le turche sul +4 8-11 Muro di Guveli su Alberti Time out Chieri 8-10 Guveli chiude sulla ricezione lunga di Kunzler 8-9 Muro vincente di Guveli 8-8 Pallonetto spinto di Carutasu 8-7 Primo tempo di Alberti 7-7 Errore al servizio di Cekulaev 7-6 Diagonale di Kunzler da posto 4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Galatasaray Istanbul-Chieri 1-1, Cev Cup 2026 in DIRETTA: le turche allungano nel 3° set LIVE Chieri-Galatasaray Istanbul 1-2, CEV Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: le turche tornano in vantaggio, 18-25 nel terzo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Parallela interna di Nervini da posto quattro. LIVE Chieri-Galatasaray Istanbul 0-0, CEV Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: le turche trovano la fuga nel primo set, 14-18CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-18 L’appoggio di Nervini si insacca nel muro avversario. Temi più discussi: Galatasaray Istanbul-Chieri oggi in tv, Cev Cup volley femminile 2026: orario, programma, streaming; Finale, ritorno | Galatasaray Daikin Istanbul - Reale Mutua Fenera Chieri '76 CEV Cup (F); Coppe europee – Italia-Turchia, l’ennesimo capitolo: Chieri sfida il Galatasaray nella finale d’andata della CEV Cup; Finale CEV Cup 2026: Chieri-Galatasaray, dove vederla in streaming e orario del match. Galatasaray Istanbul-Chieri oggi in tv, Cev Cup volley femminile 2026: orario, programma, streamingLa Reale Mutua Fenera Chieri si prepara a vivere una delle sfide più importanti della propria stagione: il ritorno della finale di CEV Cup femminile ... oasport.it LIVE Galatasaray Istanbul-Chieri 0-1, Cev Cup 2026 in DIRETTA: le piemontesi cercano lo strappo nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Galatasaray ... oasport.it È il giorno della verità per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Oggi alle ore 19:00 italiane la squadra piemontese scenderà in campo a Istanbul per la finale di ritorno di CEV Cup contro il Galatasaray, squadra attuale di Myriam Sylla. La finale di andata è termin - facebook.com facebook Chieri spreca quattro match-point nella finale d’andata, Sylla trascina il Galatasaray Istanbul in CEV Cup - x.com