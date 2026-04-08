LIVE Galatasaray Istanbul-Chieri 1-1 Cev Cup 2026 in DIRETTA | 25-22 le turche rimontano e vincono il 2° set

Al momento il match tra Galatasaray Istanbul e Chieri si è concluso con un punteggio di 1-1, dopo che le turche sono riuscite a rimontare nel secondo set vincendolo 25-22. Durante il gioco si è verificato un episodio in cui una giocatrice di Chieri ha contestato un tocco, portando a una discussione in campo. La partita fa parte della competizione della Coppa Cev 2026 e viene seguita in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-VERONA DI VOLLEY DALLE 20.30 22-25 Una delle giocatrici di Chieri si accusa del tocco. Il Galatasaray vince il secondo set. 23-24 Fuori l’attacco di Aydin. Le turche sono convinte di un tocco e festeggiano. Challenge per il Galatasaray 22-24 Errore al servizio Chieri 22-23 Diagonale di Nervini da posto 4. Time out Chieri 21-23 Larga la diagonale di Nemeth. 21-22 Attacco di seconda i Naz che approfitta del mal posizionamento della difesa di Chieri. Primo vantaggio delle turche in questo set. Time out Chieri 21-21 Larga la parallela di Nemeth da posto 2. 21-20 Primo tempo di Wang 21-19 Primo tempo di Alberti 20-19 Di poco fuori il muro di Alberti su Carutasu 20-18 Errore al servizio di Aydin 19-18 Parallela di Aydin da posto 4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Galatasaray Istanbul-Chieri 1-1, Cev Cup 2026 in DIRETTA: 25-22, le turche rimontano e vincono il 2° set LIVE Galatasaray Istanbul-Chieri 0-1, Cev Cup 2026 in DIRETTA: 25-27, le piemontesi vincono il primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-VERONA DI VOLLEY DALLE 20. LIVE Chieri-Galatasaray Istanbul 1-2, CEV Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: le turche tornano in vantaggio, 18-25 nel terzo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Parallela interna di Nervini da posto quattro. Temi più discussi: Galatasaray Istanbul-Chieri oggi in tv, Cev Cup volley femminile 2026: orario, programma, streaming; Finale, ritorno | Galatasaray Daikin Istanbul - Reale Mutua Fenera Chieri '76 CEV Cup (F); Coppe europee – Italia-Turchia, l’ennesimo capitolo: Chieri sfida il Galatasaray nella finale d’andata della CEV Cup; Finale CEV Cup 2026: Chieri-Galatasaray, dove vederla in streaming e orario del match. LIVE Galatasaray Istanbul-Chieri 0-1, Cev Cup 2026 in DIRETTA: le piemontesi cercano lo strappo nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Galatasaray ... oasport.it Galatasaray Istanbul-Chieri oggi in tv, Cev Cup volley femminile 2026: orario, programma, streamingLa Reale Mutua Fenera Chieri si prepara a vivere una delle sfide più importanti della propria stagione: il ritorno della finale di CEV Cup femminile ... oasport.it È il giorno della verità per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Oggi alle ore 19:00 italiane la squadra piemontese scenderà in campo a Istanbul per la finale di ritorno di CEV Cup contro il Galatasaray, squadra attuale di Myriam Sylla. La finale di andata è termin - facebook.com facebook Chieri spreca quattro match-point nella finale d’andata, Sylla trascina il Galatasaray Istanbul in CEV Cup - x.com