LIVE Galatasaray Istanbul-Chieri 0-1 Cev Cup 2026 in DIRETTA | le piemontesi cercano lo strappo nel 2° set
Alle 20:30 si è aperta la partita tra le squadre di volley, con le piemontesi in campo contro una squadra turca. Al momento il punteggio vede le italiane in vantaggio di un punto nel secondo set, con un’azione parzialmente costruita da Aydin da posto 4. La sfida si svolge nel contesto della fase a eliminazione diretta della Coppa delle Coppe 2026, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-VERONA DI VOLLEY DALLE 20.30 18-17 Parallela di Aydin da posto 4. 18-16 Lunga la battuta di Wang 17-16 Diagonale di Aydin da posto 4. 17-15 Invasione a muro delle turche 16-15 Errore al servizio di Nemeth 16-14 Muuuuurooo Cekluaeev 15-14 Muro di Wang su Nervini 15-13 Diagonale di Nemeth da posto 2. 14-13 Ace con il servizio di Guveli che piega il nastro 14-12 Diagonale di Sylla da posto 4. Time out Galatasaray 14-11 Liscia il primo tempo Guveli 13-11 Diagonale di Nervini da posto 4. Bravissima Stella ad attaccare un pallone staccato da rete. 12-11 Mani out di Nemeth da posto 4. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE Chieri-Galatasaray Istanbul 0-1, CEV Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: le piemontesi partono benissimo nel secondo set, 8-5CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-6 Mani fuori di Carutasu da posto due.
Temi più discussi: Galatasaray Istanbul-Chieri oggi in tv, Cev Cup volley femminile 2026: orario, programma, streaming; Finale, ritorno | Galatasaray Daikin Istanbul - Reale Mutua Fenera Chieri '76 CEV Cup (F); Coppe europee – Italia-Turchia, l’ennesimo capitolo: Chieri sfida il Galatasaray nella finale d’andata della CEV Cup; Finale CEV Cup 2026: Chieri-Galatasaray, dove vederla in streaming e orario del match.
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Galatasaray Istanbul-Chieri oggi in tv, Cev Cup volley femminile 2026: orario, programma, streamingLa Reale Mutua Fenera Chieri si prepara a vivere una delle sfide più importanti della propria stagione: il ritorno della finale di CEV Cup femminile ... oasport.it
È il giorno della verità per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Oggi alle ore 19:00 italiane la squadra piemontese scenderà in campo a Istanbul per la finale di ritorno di CEV Cup contro il Galatasaray, squadra attuale di Myriam Sylla. La finale di andata è termin - facebook.com facebook
Chieri spreca quattro match-point nella finale d’andata, Sylla trascina il Galatasaray Istanbul in CEV Cup - x.com