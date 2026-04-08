LIVE Galatasaray Istanbul-Chieri 0-1 Cev Cup 2026 in DIRETTA | 25-27 le piemontesi vincono il primo set

La partita tra Galatasaray Istanbul e Chieri si è conclusa con la vittoria delle piemontesi al primo set, con un punteggio di 25-27. La gara, valida per la CEV Cup 2026, è seguita in diretta e ha visto un buon servizio di Nervini su Sylla. È iniziato il match tra Civitanova e Verona, con aggiornamenti disponibili dalle 20.30.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-VERONA DI VOLLEY DALLE 20.30 27-25 Ottimo servizio di Nervini su Sylla. Galatasaray consegna una free ball e Nemeth ne approfitta con la parallela dalla seconda linea. Chieri vince il primo set. 26-25 Fuori la parallela di Aydin 25-25 Nervini piega le mani del muro 24-25 Non c’è l’invasione a rete del Galatasaray. Punto confermato alle turche Challenge chiamato da Chieri 24-25 Lungo l’attacco di Nemeth dalla seconda linea. 24-24 Fast di Wang Time out Galatasaray Doppio cambio per Chieri: entrano Dambrink ed Antunovic. 24-23 Larga la diagonale di Aydin dopo una deviazione del nastro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Galatasaray Istanbul-Chieri 0-1, Cev Cup 2026 in DIRETTA: 25-27, le piemontesi vincono il primo set LIVE Chieri-Galatasaray Istanbul 1-1, CEV Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: reazione delle piemontesi che vincono 25-20 il secondo set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 Muro vincente di Alberti! 2-3 Errore in attacco per Kunzler da posto quattro. LIVE Chieri-Galatasaray Istanbul 0-1, CEV Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: le piemontesi partono benissimo nel secondo set, 8-5CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-6 Mani fuori di Carutasu da posto due. Temi più discussi: Galatasaray Istanbul-Chieri oggi in tv, Cev Cup volley femminile 2026: orario, programma, streaming; Coppe europee – Italia-Turchia, l’ennesimo capitolo: Chieri sfida il Galatasaray nella finale d’andata della CEV Cup; Finale, andata | Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Galatasaray Daikin Istanbul CEV Cup (F); Finale CEV Cup 2026: Chieri-Galatasaray, dove vederla in streaming e orario del match. LIVE Galatasaray Istanbul-Chieri, Cev Cup 2026 in DIRETTA: in palio il trofeo nella finale di ritornoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Galatasaray ... oasport.it Galatasaray Istanbul-Chieri oggi in tv, Cev Cup volley femminile 2026: orario, programma, streamingLa Reale Mutua Fenera Chieri si prepara a vivere una delle sfide più importanti della propria stagione: il ritorno della finale di CEV Cup femminile ... oasport.it È il giorno della verità per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Oggi alle ore 19:00 italiane la squadra piemontese scenderà in campo a Istanbul per la finale di ritorno di CEV Cup contro il Galatasaray, squadra attuale di Myriam Sylla. La finale di andata è termin - facebook.com facebook Chieri spreca quattro match-point nella finale d’andata, Sylla trascina il Galatasaray Istanbul in CEV Cup - x.com