LIVE Galatasaray Istanbul-Chieri 0-0 Cev Cup 2026 in DIRETTA | inizia la finale di ritorno

La finale di ritorno della Cev Cup 2026 tra Galatasaray Istanbul e Chieri è iniziata con il punteggio di 0-0. Nel corso della partita, si registra un punto segnato da Sylla con un mani out da posto 4, mentre i due team sono ancora senza differenze nel risultato complessivo. La diretta viene aggiornata in tempo reale e include anche l’andamento di altre partite di volley in corso, come quella tra Civitanova e Verona.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-VERONA DI VOLLEY DALLE 20.30 0-1 Mani out di Sylla da posto 4. PRIMO SET 19.00 Questo lo starting six del Galatasaray: Aydin-Sylla, Bongaerts-Carutasu, Wang-Guveli e Eylul (libero) 18.58 Questo il sestetto di Chieri: Kunzler-Nemeth, Ceuklaev-Alberti, Nervini-Van Aalen e Spirito (libero) 18.55 Le piemontesi possono ripartire dall’ottima efficienza dell’attacco, composto da Anett Nemeth, Stella Nervini e Laura Kunzler mentre il Galatasaray può contare su Alexia Carutasu, in grande spolvero all’andata, e Miriam Sylla, preziosa in tutte le fasi di gioco. 18.52 Rispetto all’andata Chieri dovrà provare ad alzare l’efficienza del servizio, fondamentale per provare a limitare la costruzione delle turche. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Galatasaray Istanbul-Chieri 0-0, Cev Cup 2026 in DIRETTA: inizia la finale di ritorno LIVE Chieri-Galatasaray Istanbul 0-0, CEV Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia la finale d’andata delle piemontesi!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-9 Sylla piazza l’attacco da posto quattro. LIVE Galatasaray Istanbul-Chieri, Cev Cup 2026 in DIRETTA: in palio il titolo nella finale di ritornoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Galatasaray... Temi più discussi: Galatasaray Istanbul-Chieri oggi in tv, Cev Cup volley femminile 2026: orario, programma, streaming; Coppe europee – Italia-Turchia, l’ennesimo capitolo: Chieri sfida il Galatasaray nella finale d’andata della CEV Cup; Finale, andata | Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Galatasaray Daikin Istanbul CEV Cup (F); Finale CEV Cup 2026: Chieri-Galatasaray, dove vederla in streaming e orario del match. LIVE Galatasaray Istanbul-Chieri, Cev Cup 2026 in DIRETTA: in palio il trofeo nella finale di ritornoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Galatasaray ... oasport.it Galatasaray Istanbul-Chieri oggi in tv, Cev Cup volley femminile 2026: orario, programma, streamingLa Reale Mutua Fenera Chieri si prepara a vivere una delle sfide più importanti della propria stagione: il ritorno della finale di CEV Cup femminile ... oasport.it È il giorno della verità per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Oggi alle ore 19:00 italiane la squadra piemontese scenderà in campo a Istanbul per la finale di ritorno di CEV Cup contro il Galatasaray, squadra attuale di Myriam Sylla. La finale di andata è termin - facebook.com facebook Chieri spreca quattro match-point nella finale d’andata, Sylla trascina il Galatasaray Istanbul in CEV Cup - x.com