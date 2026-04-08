LIVE Cobolli-Blockx 3-6 1-4 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | break del belga in questo secondo parziale

In corso il match tra Cobolli e Blockx al torneo ATP di Montecarlo 2026, con il belga che ha ottenuto un break nel secondo set. La partita si svolge sulla terra battuta, con il punteggio attuale di 3-6, 1-4 in favore del belga. Sono disponibili aggiornamenti in tempo reale e si segnalano anche le dirette di altri incontri, tra cui quelli di Berrettini contro Medvedev e Musetti contro Vacherot, programmati per le ore 11.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-VACHEROT (4° MATCH DALLE 11.00) 15-0 Diritto lungolinea vincente del tennista cresciuto a Roma. 4-1 In rete la risposta di rovescio incrociato dell’italiano. Lo smash resta valido. Il punto al belga è confermato. Nel frattempo Cobolli chiede un video review del colpo per confermare che non poteva disturbarlo nel mentre del punto. 40-0 Smash lungolinea vincente del classe 2005 che nel mentre gioca il colpo perde la racchetta. 30-0 Diritto lungolinea vincente di Blockx. 15-0 Largo il diritto incrociato del nativo di Firenze. 3-1 Lungo il diritto lungolinea del portacolori del bel paese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Blockx, 3-6, 1-4, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break del belga in questo secondo parziale LIVE Cobolli-Blockx, 1-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break del belgaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11. LIVE Cobolli-Collignon, 5-7, 0-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: break in avvio del belga in questo secondo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 Largo il diritto incrociato dell’italiano. Temi più discussi: Chi è Alexander Blockx, il gigante belga che affronterà Cobolli a Montecarlo; Cobolli soffre ma esce alla distanza: sconfitto Comesana, ora c'è Blockx; Cobolli al 2° turno, Arnaldi eliminato al debutto; Montecarlo, il programma di mercoledì: esordio per Musetti, in campo anche Berrettini e Cobolli. Musetti-Vacherot e Cobolli-Blockx all'Atp Monte-Carlo, i risultati in diretta liveLeggi su Sky Sport l'articolo Musetti-Vacherot e Cobolli-Blockx all'Atp Monte-Carlo, i risultati in diretta live ... sport.sky.it LIVE Cobolli-Blockx, 3-6, 1-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break del belga in questo secondo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-VACHEROT (4° MATCH DALLE 11.00) ... oasport.it Inizia il match tra Flavio Cobolli e Alexander Blockx sul Court des Princes! x.com Verso le 15:30 Lorenzo Musetti sfida Valentin Vacherot, Flavio Cobolli affronta Alexander Blockx. Alle 11 Matteo Berrettini incrocia Daniil Medvedev - facebook.com facebook