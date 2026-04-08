LIVE Cobolli-Blockx 3-6 0-1 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | il belga si aggiudica il primo parziale

Durante la partita di singolare maschile valida per il torneo di Montecarlo, il giocatore belga ha vinto il primo set con un punteggio di 6-3, mentre nel secondo set si è portato avanti per 1-0. La sfida tra i due tennisti prosegue con l’obiettivo di conquistare il match. È possibile seguire la diretta streaming con aggiornamenti in tempo reale, mentre altri incontri della giornata sono programmati più tardi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-VACHEROT (4° MATCH DALLE 11.00) 1-0 Servizio esterno vincente del classe 2005. 40-30 Diritto incrociato e vincente di Blockx. 30-30 Volée di diritto incrociata e vincente del belga. 15-30 Diritto incrociato e vincente del numero 16 ATP. 15-15 Lungo il diritto incrociato del classe 2005. 15-0 Servizio esterno vincente del nativo di Anversa. Servirà Blockx in questo inizio di secondo set. 6-3 In rete il rovescio incrociato del nativo di Firenze. Il primo parziale è del belga. 15-40 In rete il rovescio lungolinea di Blockx. Seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Blockx, 3-6, 0-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il belga si aggiudica il primo parziale LIVE Cobolli-Blockx, 3-6, 0-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il belga si aggiudica il primo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11. LIVE Cobolli-Blockx, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: attenzione all’emergente belgaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di secondo turno... Temi più discussi: LIVE Cobolli-Comesana 7-5 2-6 6-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il romano la spunta al terzo set con la forza dei nervi!; Cobolli soffre ma esce alla distanza: sconfitto Comesana, ora c'è Blockx; Cobolli al 2° turno, Arnaldi eliminato al debutto; Montecarlo, il programma di mercoledì: esordio per Musetti, in campo anche Berrettini e Cobolli. Musetti-Vacherot e Cobolli-Blockx all'Atp Monte-Carlo, i risultati in diretta liveLeggi su Sky Sport l'articolo Musetti-Vacherot e Cobolli-Blockx all'Atp Monte-Carlo, i risultati in diretta live ... sport.sky.it LIVE Cobolli-Blockx, 3-6, 0-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il belga si aggiudica il primo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-VACHEROT (4° MATCH DALLE 11.00) ... oasport.it Inizia il match tra Flavio Cobolli e Alexander Blockx sul Court des Princes! x.com Verso le 15:30 Lorenzo Musetti sfida Valentin Vacherot, Flavio Cobolli affronta Alexander Blockx. Alle 11 Matteo Berrettini incrocia Daniil Medvedev - facebook.com facebook