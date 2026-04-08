LIVE Cobolli-Blockx 3-4 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | il belga mantiene il break di vantaggio

Al torneo di Montecarlo, il match tra Cobolli e Blockx si sta svolgendo con il belga che mantiene il break di vantaggio nel terzo set. La partita è aggiornata in tempo reale e può essere seguita tramite una diretta online. Contestualmente, sono in programma altri incontri, tra cui Berrettini contro Medvedev e Musetti contro Vacherot, con inizio previsto alle 11.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-VACHEROT (4° MATCH DALLE 11.00) A-40 Altro diritto incrociato e vincente del nativo di Anversa. 40-40 Diritto incrociato e vincente giocato dal centro del campo del belga. 40-A In rete il rovescio incrociato di Blockx. Altra palla del controbreak. 40-40 Servizio esterno vincente del numero 91 ATP. 30-40 Diritto lungolinea vincente dell’italiano. Palla del controbreak. 30-30 Risposta di rovescio incrociata e vincente del nativo di Firenze. 30-15 Diritto incrociato e vincente del belga. 15-15 Lungo il rovescio incrociato di Cobolli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Blockx, 3-4, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il belga mantiene il break di vantaggio LIVE Cobolli-Blockx, 1-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break del belgaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11. LIVE Cobolli-Blockx, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: attenzione all’emergente belgaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di secondo turno... Temi più discussi: LIVE Cobolli-Comesana 7-5 2-6 6-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il romano la spunta al terzo set con la forza dei nervi!; Cobolli soffre ma esce alla distanza: sconfitto Comesana, ora c'è Blockx; Cobolli al 2° turno, Arnaldi eliminato al debutto; Montecarlo, il programma di mercoledì: esordio per Musetti, in campo anche Berrettini e Cobolli. LIVE Cobolli-Blockx, 2-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break del belgaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-VACHEROT (4° MATCH DALLE 11.00) ... oasport.it Musetti-Vacherot e Cobolli-Blockx all'Atp Monte-Carlo, i risultati in diretta liveLeggi su Sky Sport l'articolo Musetti-Vacherot e Cobolli-Blockx all'Atp Monte-Carlo, i risultati in diretta live ... sport.sky.it Inizia il match tra Flavio Cobolli e Alexander Blockx sul Court des Princes! x.com Verso le 15:30 Lorenzo Musetti sfida Valentin Vacherot, Flavio Cobolli affronta Alexander Blockx. Alle 11 Matteo Berrettini incrocia Daniil Medvedev - facebook.com facebook