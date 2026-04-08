LIVE Civitanova-Verona 3-1 Superlega volley 2026 in DIRETTA | la squadra di Medei pareggia la serie con un grande Bottolo!

Una partita diurna tra le due squadre di volley ha visto la vittoria di una formazione con il punteggio di 3-1 contro l'avversaria. La squadra di casa ha raggiunto il pareggio nella serie grazie alle prestazioni di un giocatore in evidenza. La diretta streaming della gara si può seguire aggiornando la pagina. Inoltre, alle 19, è prevista la trasmissione in diretta di un altro match di volley femminile tra due squadre di livello internazionale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.00 22.36 Gara-3 verrà giocata l’11 aprile alle 18.00 nel campo di Verona, con Civitanova che proverà a strappare il fattore casa agli avversari che ovviamente faranno di tutto per tornare in vantaggio nella serie. Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, grazie mille per averci seguito. Buona continuazione di serata a tutti! 22.35 Alla fine la Lube non cede e riesce a ricomporsi dopo la sconfitta del terzo set chiudendo il match dopo quattro parziali. Ottima reazione della squadra di Medei che allunga la serie evitando di consegnare il match point a Verona che, questa sera, ha fatto davvero grande fatica in attacco, soprattutto con Darlan assolutamente non in giornata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Civitanova-Verona 3-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: la squadra di Medei pareggia la serie con un grande Bottolo! LIVE Civitanova-Verona, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gara-2 della serie di semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lube... LIVE Civitanova-Verona 2-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: la squadra ospite vince 21-25 il terzo set e accorcia le distanzeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19. Temi più discussi: LIVE Verona-Civitanova 3-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i veneti si aggiudicano gara1 di semifinale!; Le Semifinali Play Off si aprono con il successo di Verona per 3 a 0; Semifinali, Gara 1 | Rana Verona - Cucine Lube Civitanova in Diretta Streaming | DAZN IT; Lube obbligata a invertire la rotta contro Verona. Mercoledì alle 20.30 Gara 2 di Semifinale al Palas. LIVE Civitanova-Verona 3-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: la squadra di Medei pareggia la serie con un grande Bottolo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.00 20-23 Ancora muro di Nedeljkovic! Verona ... oasport.it DIRETTA CIVITANOVA VERONA | Risultato live (2-1) streaming video: reazione scaligera! (volley, 8 aprile 2026)Diretta Civitanova Verona streaming video Rai, oggi 8 aprile 2026: orario e risultato live della partita, gara-2 di semifinale della Superlega di volley. ilsussidiario.net Gara 2 di Semifinale Scudetto. La serie prosegue all’Eurosuole Forum. Cucine Lube Civitanova torna in campo davanti al proprio pubblico dopo Gara 1. Rana Verona si presenta con il vantaggio nella serie. Secondo atto di una sfida al meglio delle cinque gar - facebook.com facebook NEXT MATCH - Gara 2 Semifinali Play Off Domani Gara 2 Semifinali Play Off a Civitanova! Tutti in trasferta! Mercoledi 8 Aprile Ore 20.30 Cucine Lube Civitanova vs Rana Verona Eurosuole Forum Rai Sport e VBTV #RanaVerona #VeronaVoll x.com