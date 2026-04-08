LIVE Civitanova-Verona 2-1 Superlega volley 2026 in DIRETTA | la squadra ospite vince 21-25 il terzo set e accorcia le distanze

Nel match di Superlega volley 2026, Civitanova ha battuto Verona con il punteggio di 2-1. Verona ha vinto il terzo set con il risultato di 21-25, riducendo così il divario complessivo. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili attraverso la diretta live. È possibile seguire anche la diretta di un'altra partita tra Galatasaray e Chieri, prevista dalle 19.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.00 21-25 TERZO SET A VERONA! Il muro di Darlan chiude il parziale. 21-24 Sbaglia anche Bottolo dal servizio. Troppi gli errori in battuta nel terzo set. 21-23 La terza volta è quella buona, Gargiulo piazza il primo tempo. Time-out di Medei. 20-23 Ancora muro di Nedeljkovic! Verona si avvicina al terzo set! 20-22 Che muro di Nedeljkovic su Gargiulo. 20-21 In rete il servizio di Boninfante, non ci voleva per i ragazzi di Medei. Time-out di Soli. 20-20 BOTTOLOOOOOOO! Recupero irreale dell’italiano che va dietro i tabelloni per riprendere la palla! Muro vincente di Boninfante su Sani, ma che guizzo di Bottolo! 19-20 In rete il servizio di Duflos-Rossi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Civitanova-Verona 2-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: la squadra ospite vince 21-25 il terzo set e accorcia le distanze LIVE Civitanova-Verona 0-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: sorpasso della squadra ospite che si avvicina al primo set, 21-22CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19. LIVE Civitanova-Verona 1-2, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: i marchigiani vincono 25-17 il terzo set e accorciano le distanzeLA DIRETTA LIVE DI TRENTO-PERUGIA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY) DALLE 15. Temi più discussi: LIVE Verona-Civitanova 3-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i veneti si aggiudicano gara1 di semifinale!; Pasqua sotto rete, Lube a Verona per Gara 1 di Semifinale Scudetto; Semifinali, Gara 1 | Rana Verona - Cucine Lube Civitanova in Diretta Streaming | DAZN IT; Lube obbligata a invertire la rotta contro Verona. Mercoledì alle 20.30 Gara 2 di Semifinale al Palas. LIVE Civitanova-Verona 2-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i padroni di casa raddoppiano vincendo 25-21 il secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.00 21-18 Altra diagonale perfetta di Sani da ... oasport.it DIRETTA CIVITANOVA VERONA | Risultato live (1-0) streaming video: primo set Lube! (volley, 8 aprile 2026)Diretta Civitanova Verona streaming video Rai, oggi 8 aprile 2026: orario e risultato live della partita, gara-2 di semifinale della Superlega di volley. ilsussidiario.net Lube, ora non puoi sbagliare: alle 20.30 Civitanova riceve Verona: serve la vittoria per rimettersi in parità nella semifinale scudetto - facebook.com facebook NEXT MATCH - Gara 2 Semifinali Play Off Domani Gara 2 Semifinali Play Off a Civitanova! Tutti in trasferta! Mercoledi 8 Aprile Ore 20.30 Cucine Lube Civitanova vs Rana Verona Eurosuole Forum Rai Sport e VBTV #RanaVerona #VeronaVoll x.com