LIVE Civitanova-Verona 2-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | i padroni di casa raddoppiano vincendo 25-21 il secondo set
Nel match di Superlega volley 2026, la squadra di casa ha vinto il secondo set con il punteggio di 25-21, portandosi sul 2-0 nella serie. La partita si sta svolgendo in diretta streaming, con aggiornamenti disponibili online. Contestualmente, si può seguire anche la partita tra le altre formazioni di volley femminile, con inizio alle 19.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.00 10-10 Mani fuori di Keita. 10-9 Errore al servizio di Sani. 9-9 Mani fuori di Nedeljkovic. 9-8 Primo tempo di Gargiulo, che partita del napoletano! 8-8 Pallonetto di Darlan verso il centro del campo. 8-7 In rete il servizio di Bottolo. 8-6 Pipe vincente di Nikolov. 7-6 L’attacco di Darlan da posto due si insacca nel muro avversario. 7-5 Ace di Boninfante che centra la zona di conflitto tra posto uno e posto sei. 6-5 Il maliano sbaglia dai nove metri. 5-5 Mani fuori potentissimo di Keita da posto quattro. 5-4 Diagonale perfetta di Bottolo da posto quattro. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Civitanova-Verona 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i padroni di casa iniziano bene nel secondo set, 4-1CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.
LIVE Civitanova-Verona 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i padroni di casa vincono 26-24 il primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.
Temi più discussi: LIVE Verona-Civitanova 3-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i veneti si aggiudicano gara1 di semifinale!; Pasqua sotto rete, Lube a Verona per Gara 1 di Semifinale Scudetto; Semifinali, Gara 1 | Rana Verona - Cucine Lube Civitanova in Diretta Streaming | DAZN IT; Lube obbligata a invertire la rotta contro Verona. Mercoledì alle 20.30 Gara 2 di Semifinale al Palas.
LIVE Civitanova-Verona 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i cucinari spingono anche nel secondo set, 18-15CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.00 21-18 Altra diagonale perfetta di Sani da ... oasport.it
DIRETTA CIVITANOVA VERONA | Risultato live (1-0) streaming video: primo set Lube! (volley, 8 aprile 2026)Diretta Civitanova Verona streaming video Rai, oggi 8 aprile 2026: orario e risultato live della partita, gara-2 di semifinale della Superlega di volley. ilsussidiario.net
Gara 2 di Semifinale Scudetto: stasera Lube Verona Oggi alle ore 20:30 la Cucine Lube Civitanova ospita Rana Verona per Gara 2 della serie Scudetto. Verona è avanti 1-0 dopo la vittoria per 3-0 in Gara 1, e questa sera potrebbe portarsi sul match point - facebook.com facebook
NEXT MATCH - Gara 2 Semifinali Play Off Domani Gara 2 Semifinali Play Off a Civitanova! Tutti in trasferta! Mercoledi 8 Aprile Ore 20.30 Cucine Lube Civitanova vs Rana Verona Eurosuole Forum Rai Sport e VBTV #RanaVerona #VeronaVoll x.com