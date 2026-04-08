LIVE Civitanova-Verona 1-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | i cucinari si avvicinano al secondo set 23-20

Al momento, la partita tra Civitanova e Verona sta proseguendo con i padroni di casa in vantaggio 23-20 nel primo set. La sfida si svolge nel contesto della Superlega volley 2026. La cronaca viene aggiornata in tempo reale, mentre è possibile seguire anche la diretta di un match di volley femminile tra Galatasaray e Chieri, iniziato alle 19.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.00 Time-out di Civitanova. 24-21 Primo tempo di Zingel. 24-20 Muro vincente di Gargiulo su Keita. Time-out di Civitanova che vuole evitare rimonte. 23-20 Errore al servizio di Bottolo. 23-19 Primo tempo del solito e perfetto Gargiulo. 22-19 Darlan supera il muro con l’attacco da posto due. 22-18 Mani fuori di Nikolov da posto due. 21-18 Altra diagonale perfetta di Sani da posto quattro. 21-17 In rete il servizio di Christenson. 20-17 Sani piazza la diagonale al centro da posto quattro. 20-16 Parallela perfetta di Loeppky dalla zero. 19-16 Errore al servizio del canadese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Civitanova-Verona 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i cucinari si avvicinano al secondo set, 23-20 LIVE Civitanova-Verona 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i cucinari spingono anche nel secondo set, 18-15CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19. LIVE Verona-Civitanova 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: veneti avanti anche nel secondo set, 11-8Il giocatore del Mali cade a terra tenendosi la caviglia dopo il tentativo di recupero del pallone non ricevuto bene da Mozic che ha visto Keita... Temi più discussi: LIVE Verona-Civitanova 3-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i veneti si aggiudicano gara1 di semifinale!; Pasqua sotto rete, Lube a Verona per Gara 1 di Semifinale Scudetto; Semifinali, Gara 1 | Rana Verona - Cucine Lube Civitanova in Diretta Streaming | DAZN IT; Lube obbligata a invertire la rotta contro Verona. Mercoledì alle 20.30 Gara 2 di Semifinale al Palas. LIVE Civitanova-Verona 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i cucinari spingono anche nel secondo set, 18-15CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.00 21-18 Altra diagonale perfetta di Sani da ... oasport.it DIRETTA CIVITANOVA VERONA | Risultato live (1-0) streaming video: primo set Lube! (volley, 8 aprile 2026)Diretta Civitanova Verona streaming video Rai, oggi 8 aprile 2026: orario e risultato live della partita, gara-2 di semifinale della Superlega di volley. ilsussidiario.net Gara 2 di Semifinale Scudetto: stasera Lube Verona Oggi alle ore 20:30 la Cucine Lube Civitanova ospita Rana Verona per Gara 2 della serie Scudetto. Verona è avanti 1-0 dopo la vittoria per 3-0 in Gara 1, e questa sera potrebbe portarsi sul match point - facebook.com facebook NEXT MATCH - Gara 2 Semifinali Play Off Domani Gara 2 Semifinali Play Off a Civitanova! Tutti in trasferta! Mercoledi 8 Aprile Ore 20.30 Cucine Lube Civitanova vs Rana Verona Eurosuole Forum Rai Sport e VBTV #RanaVerona #VeronaVoll x.com