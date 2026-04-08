LIVE Civitanova-Verona 0-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | sorpasso della squadra ospite che si avvicina al primo set 21-22

La partita tra Civitanova e Verona si trova sul punteggio di 0-0, con Verona che si avvicina al primo set arrivando a 22 punti contro i 21 di Civitanova. La partita è in corso e si può aggiornare in tempo reale cliccando sul link dedicato. Contestualmente, si sta seguendo anche la diretta tra Galatasaray e Chieri nel campionato di volley femminile, con inizio alle 19.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.00 Altro time-out. Adesso è Soli che ferma il gioco. 23-22 Primo tempo di Gargiulo! 22-22 Pareggia i conti Civitanova con la diagonale di Loeppky. Time-out di Civitanova, il secondo in poche azioni. 21-22 Vantaggio dei veronesi, l’attacco di Darlan si insacca nel muro avversario. 21-21 Errore grave di Loeppky che manda fuori una diagonale assolutamente da non sbagliare. 21-20 Diagonale vincente di Nikolov che attacca ancora una volta da seconda linea. 20-20 Ace di Planinsic. Time-out di Civitanova. 20-19 Sbaglia anche Podrascanin al servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Civitanova-Verona 0-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: sorpasso della squadra ospite che si avvicina al primo set, 21-22 LIVE Verona-Civitanova 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i veneti si aggiudicano la battaglia del primo set, 34-3234-32 E’ out l’attacco di Nikolov da seconda linea! La Rana Verona vince un set lungh9issimo ed emozionante. LIVE Verona-Civitanova, Superlega volley 2026 in DIRETTA: marchigiani avanti nel primo set, 10-12CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-19 Murooooooooooooo Darlaaaaaaaaaaaaan 15-19 Errore al servizio Civitanova 14-19 La pipe di Loppky 14-18... Temi più discussi: LIVE Verona-Civitanova 3-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i veneti si aggiudicano gara1 di semifinale!; Le Semifinali Play Off si aprono con il successo di Verona per 3 a 0; Semifinali, Gara 1 | Rana Verona - Cucine Lube Civitanova in Diretta Streaming | DAZN IT; Lube obbligata a invertire la rotta contro Verona. Mercoledì alle 20.30 Gara 2 di Semifinale al Palas. LIVE Verona-Civitanova 3-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i veneti si aggiudicano gara1 di semifinale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.48: per questa sera è tutto, gtrazie per averci seguito e appuntamento a domani per Perugia-Piacenza. Buona ... oasport.it LIVE Civitanova-Verona, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gara-2 della semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lube ... oasport.it Gara 2 di Semifinale Scudetto: stasera Lube Verona Oggi alle ore 20:30 la Cucine Lube Civitanova ospita Rana Verona per Gara 2 della serie Scudetto. Verona è avanti 1-0 dopo la vittoria per 3-0 in Gara 1, e questa sera potrebbe portarsi sul match point - facebook.com facebook NEXT MATCH - Gara 2 Semifinali Play Off Domani Gara 2 Semifinali Play Off a Civitanova! Tutti in trasferta! Mercoledi 8 Aprile Ore 20.30 Cucine Lube Civitanova vs Rana Verona Eurosuole Forum Rai Sport e VBTV #RanaVerona #VeronaVoll x.com