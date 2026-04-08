Alle 19 è iniziato il secondo match delle semifinali di volley tra Civitanova e Verona, attualmente sul punteggio di 0-0. Contestualmente, è possibile seguire in diretta anche la partita tra Galatasaray e Chieri, valida per il campionato femminile. Gli appassionati possono aggiornarsi sui risultati in tempo reale attraverso la piattaforma dedicata. La diretta continuerà a fornire aggiornamenti sugli sviluppi delle partite.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.00 INIZIA IL MATCH 20.31 Ci siamo, sta per iniziare il match. 20.29 I primo arbitro è Marco Zavater, Rocco Brancati lo affiancherà da bordo campo. 20.27 Verona ha avuto l’impatto migliore, Civitanova vuole la reazione partendo da un grande servizio, colpo che la squadra ospite in gara-1 ha sfruttato al meglio. 20.25 Ci siamo, le due squadre prendono le estremità del campo per l’inno della competizione e per il saluto di rito. 20.22 Verona si è qualificata ai play off con il secondo posto in regular season, mentre Civitanova con il sesto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Civitanova-Verona 0-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: inizia il secondo match di semifinale

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Gara 2 di Semifinale Scudetto: stasera Lube Verona Oggi alle ore 20:30 la Cucine Lube Civitanova ospita Rana Verona per Gara 2 della serie Scudetto. Verona è avanti 1-0 dopo la vittoria per 3-0 in Gara 1, e questa sera potrebbe portarsi sul match point - facebook.com facebook

NEXT MATCH - Gara 2 Semifinali Play Off Domani Gara 2 Semifinali Play Off a Civitanova! Tutti in trasferta! Mercoledi 8 Aprile Ore 20.30 Cucine Lube Civitanova vs Rana Verona Eurosuole Forum Rai Sport e VBTV #RanaVerona #VeronaVoll x.com