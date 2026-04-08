LIVE Berrettini-Medvedev 6-0 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | l’azzurro domina ed incanta nel primo set

Durante il torneo ATP di Montecarlo, si sta disputando la partita tra un giocatore italiano e un avversario russo. L’italiano ha vinto il primo set con un punteggio di 6-0, mostrando un gioco molto convincente. La partita è in corso e i tifosi stanno seguendo con attenzione gli sviluppi in diretta. Sono previsti altri incontri nel programma, tra cui quelli tra altri tennisti noti del circuito.

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