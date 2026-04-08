LIVE Berrettini-Medvedev 6-0 6-0 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | incredibile doppia bicicletta rifilata al furibondo russo

Durante il torneo di Montecarlo, nel primo set, il giocatore italiano ha concluso con un punteggio di 6-0 contro il russo. Nel secondo set, ha ripetuto lo stesso risultato, vincendo con lo stesso punteggio e lasciando il pubblico senza parole. In un momento di grande tensione, il russo si è scagliato contro la racchetta, rompendo l’attrezzo sotto la frustrazione. La partita è stata seguita in diretta, mentre si giocava anche un altro incontro tra due giocatori.

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