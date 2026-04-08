LIVE Berrettini-Medvedev 3-0 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | avvio sontuoso del romano

Al torneo di Montecarlo 2026, il tennista italiano ha iniziato il match con un ritmo impressionante, vincendo i primi tre set contro il suo avversario russo. La partita si sta svolgendo in diretta e gli aggiornamenti vengono forniti in tempo reale. Contestualmente, si stanno disputando anche altri incontri sul campo, tra cui Cobolli contro Blockx e Musetti contro Vacherot, entrambi in programma a partire dalle 11.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-VACHEROT (4° MATCH DALLE 11.00) 30-40 L’azzurro si sposta sul dritto ma spedisce in corridoio l’inside out. 15-40 Due palle del doppio break Berrettini. Punto perfetto dell’italiano, che spinge con il rovescio e non ha bisogno della volèe. 15-30 Attacco avventato del russo, che viene trafitto dal passante di dritto dell’avversario. 15-15 Scarica questa risposta di rovescio di Matteo. 0-15 In corridoio il dritto lungolinea del moscovita. 3-0 Game Berrettini. Medvedev si incarta su questo rovescio in avanzamento. 40-15 Risposta aggressiva, approccio in back e smash vincente del russo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Medvedev 3-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: avvio sontuoso del romano LIVE Berrettini-Medvedev, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro in campo dalle 11.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11. LIVE Berrettini-Medvedev, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: si parte con l’azzurro al servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11. Temi più discussi: Montecarlo, oggi Berrettini-Medvedev: orario, precedenti e dove vedere il match; Live Daniil Medvedev - Matteo Berrettini - Montecarlo Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 08/04/2026; LIVE Berrettini-Medvedev, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro ritrova una bestia nera dopo anni; Berrettini: Vivo di tennis, non mi sento inferiore a nessuno. Dopo Indian Wells Musetti mi ha chiamato... Diretta Live Berrettini-Medvedev Montecarlo sedicesimi di finale: Matteo spezza l'equilibrioDiretta Live della partita tra Matteo Berrettini e Daniil Medvedev, match valevole per i sedicesimi di finale del torneo Masters 1000 di Montecarlo. sport.virgilio.it LIVE Berrettini-Medvedev, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: si parte con l’azzurro al servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-VACHEROT (4° MATCH DALLE ... oasport.it LIVE Medvedev-Berrettini: segui il match in tempo reale https://tinyurl.com/wrs3u83a - facebook.com facebook Buongiorno Italia Il nostro mercoledì tennistico inizia con la sfida di secondo turno tra Matteo Berrettini e Daniil Medvedev x.com